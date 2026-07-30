Ley de Tierras: organizaciones y gremios de Neuquén entregaron notas en rechazo al proyecto

La presentación se realizó hoy y convocaron a una marcha el próximo 6 de agosto. (Foto: gentileza)

Una coalición integrada por organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos encabezó este jueves 30 una conferencia de prensa frente a la Casa de Gobierno en Neuquén para manifestar su postura contra el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional para modificar la Ley de Tierras.

Durante la jornada, los referentes hicieron entrega de notas formales dirigidas a las autoridades provinciales y a los integrantes neuquinos del Senado de la Nación —Julieta Corroza, Nadia Márquez y Pablo Cervi— solicitándoles expresamente que fijen una posición contraria a la iniciativa cuando sea tratada en la Cámara Alta.

El pedido formal a los senadores por Neuquén

El documento presentado busca asegurar el voto de los representantes legislativos de la provincia. En ese marco, el dirigente de la Junta Ejecutiva de CTERA y referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, sostuvo: «Somos parte de esta enorme convocatoria de más de 50 organizaciones con las que venimos a exigir a los senadores de Neuquén que voten en contra de esta iniciativa legislativa del gobierno nacional».

En la nota entregada, los gremios y entidades sociales argumentaron las implicancias que tendría la desregulación dominial sobre el territorio provincial, las áreas productivas y los recursos naturales de la Patagonia.

Convocan a una marcha al Monumento para el 6 de agosto

Tras la presentación formal de los textos en la sede del Ejecutivo provincial, la multisectorial anunció el inicio de un plan de visibilización y movilización en las calles.

En ese sentido, confirmaron la convocatoria a una marcha provincial que se llevará a cabo el próximo martes 6 de agosto a las 17:00 horas, teniendo como punto de concentración e inicio el Monumento a San Martín en el centro de la capital neuquina.