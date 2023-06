Parrilli salió al cruce del Gringo Sapag: «No leyó el proyecto o no tiene comprensión de textos»

El senador nacional por Neuquén del Frente de Todos Oscar Parrilli contó que en noviembre del año pasado le mandó al representante de Neuquén en la Autoridad Interjuridiccional de Cuentas, Elías Gringo Sapag, el proyecto para que Enarsa se hiciera cargo de las represas pero con la participación de las provincias.

Agregó que en enero le solicitó al ministro Sergio Massa de quien depende la secretaría de Energía que se tuviera en cuenta la participación de las provincias e insistió ante Energía para que «se comunique y que inicie conversaciones con las provincias».

Parrilli lanzó: «El Gringo lo sabía, o no leyó el proyecto cuando se lo mandé o no tiene comprension de texto, lee pero no sabe lo que lee». Recordó que cuando le envió su proyecto le contestó y le dijo que le parecía interesante iniciar un «debate maduro, responsable y positivo».

Ratificó que «Río Negro y Neuquén tienen que tener participación, voy a insistir ante Energía para que se logre» a la vez que acusó a Sapag de hacer declaraciones contra él con el único fin de obtener protagonismo y salir en el diario.

«En cuanto tenga oportunidad se lo voy a manifestar al ministro Massa, con quien ya hablamos el año pasado, mi postura siempre lo fue y va a seguir siendo que las provincias tienen que tener participación», indicó Parrilli.

El senador nacional recordó que el 18 de enero presentó un escrito a Royón para que le comunicara a las empresas concesionarias el fin de la concesión de 30 años, se habilite a Enarsa a administrar y operar los complejos y que se inicien las negociaciones con los gobiernos de Neuquén y de Río Negro para participar de la rentabilidad y de la administración y operación de las centrales.

Sugería además dar seguridad a los trabajadores de las represas y revisar el estado de multas y sanciones de las concesionarias.

Antes, en noviembre, planteó un proyecto de ley para que las represas la opere Enarsa en sociedad con las provincias, con una puerta abierta a la iniciativa privada. El proyecto de Parrilli, contó con la firma de la senadora Silvia Sapag, además de los compañeros de bancada Martín Doñate y Silvina García Larraburu, de Río Negro; y Carlos Linares, de Chubut.