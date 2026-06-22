Pase a planta permanente en Río Negro: quiénes podrán acceder y cuáles son los requisitos

Más de 4.200 trabajadores podrían acceder a la estabilidad laboral en el Estado provincial. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el proceso de pase a planta permanente para más de 4.200 trabajadores y trabajadoras que actualmente cumplen funciones en la administración pública provincial. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck y contempla la regularización de personal que ya presta servicios en el Estado.

Según se informó, el ingreso a planta no será automático. Los agentes que aspiren a acceder a la estabilidad laboral deberán acreditar una serie de requisitos y superar distintas instancias de evaluación.

¿Quiénes podrán acceder al pase a planta permanente?

El beneficio alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que se encuentre desempeñando tareas de carácter permanente dentro del Estado provincial.

Uno de los principales requisitos es que la relación contractual se haya iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y que se haya mantenido de manera ininterrumpida hasta el momento del ingreso efectivo a planta.

Desde el Gobierno aclararon que no se considerarán interrupciones los períodos en los que el trabajador haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.

Los requisitos que deberán cumplir los trabajadores

Para acceder al pase a planta permanente, los aspirantes deberán:

Tener domicilio en la provincia de Río Negro.

Acreditar idoneidad para el cargo mediante un examen.

No registrar sanciones disciplinarias que superen, en conjunto, los 10 días de suspensión durante los últimos dos años.

Cumplir con los requisitos administrativos que establezca la reglamentación.

En determinados casos, acreditar aptitud psicofísica para el desempeño de las tareas.

Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuaciones de tareas superiores a 30 días durante los últimos 12 meses. Para esos casos se conformará una Junta Médica que evaluará cada situación.

Qué ocurrirá con quienes trabajan bajo prestación de medios

En el caso de los trabajadores vinculados mediante prestación de medios, deberán demostrar que realizaron tareas permanentes y contar con una antigüedad continua mínima de un año al 31 de diciembre de 2025.

Las estimaciones oficiales indican que este grupo estaría integrado por alrededor de 70 personas, aunque el número definitivo podría ser menor debido a situaciones particulares, como agentes que ya se encuentran jubilados.

Cuándo comenzará el proceso

El proyecto de ley será enviado a la Legislatura durante la primera semana de julio. Una vez aprobada la norma, el proceso administrativo y técnico demandará entre seis y ocho meses.

Durante ese período se realizarán las verificaciones de antecedentes, certificaciones de requisitos, evaluaciones de idoneidad y controles necesarios para concretar el ingreso a planta permanente de los trabajadores alcanzados por la medida.

Qué dijo Alberto Weretilneck sobre el pase a planta

Tras confirmar el inicio del proceso, Weretilneck sostuvo que la medida busca regularizar la situación de trabajadores que desde hace años cumplen funciones permanentes dentro del Estado provincial.

«No se trata de incorporar personal nuevo ni de agrandar el Estado«, afirmó el mandatario, quien remarcó que la decisión no implicará nuevos ingresos a la administración pública ni un incremento del gasto salarial.

En ese sentido, explicó que el objetivo es ordenar la situación laboral de agentes que ya forman parte de la estructura estatal y que sostienen tareas esenciales en distintos organismos de la provincia.

Weretilneck también aclaró que el pase a planta permanente no será automático. «Habrá requisitos, examen, evaluación de idoneidad y controles administrativos. Porque regularizar también es hacerlo con seriedad, transparencia y responsabilidad», señaló.