Weretilneck enviará a la Legislatura un proyecto para crear un «Fondo Soberano» para futuras generaciones

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció durante la segunda jornada del I Foro de Juventudes Rionegrinas que la provincia tendrá un «Fondo Soberano» para guardar parte de los recursos que ingresen a la Provincia por el desarrollo de los grandes proyectos energéticos y mineros. “Es una ley para que parte de esos ingresos queden a disposición de las futuras generaciones”, explicó.

El gobernador anticipó que el proyecto será enviado a la Legislatura en un mes y planteó que la intención es que pueda quedar aprobado antes de terminar el año. “A partir de ahí empezaremos a depositarle parte de este dinero que hoy estamos recibiendo nosotros, que es de disposición de las futuras generaciones”, sostuvo.

La propuesta estará vinculada al crecimiento de actividades como el petróleo, el gas y la minería. Weretilneck mencionó especialmente los proyectos de exportación de crudo desde Punta Colorada, en Sierra Grande, y las iniciativas de gas natural licuado que avanzan en la costa rionegrina.

Un ahorro en Río Negro para los próximos años

Weretilneck explicó que el objetivo no será utilizar esos recursos en las necesidades inmediatas, sino conservarlos para que puedan convertirse más adelante en herramientas de desarrollo. “Para competir de acá a 10 años, a 15 años, para poder generar proyectos de inversión, para poder generar nuevas actividades económicas, para lo que haya que decidir en aquel momento”, señaló.

El gobernador comparó la iniciativa con los fondos creados por países productores de hidrocarburos. “Esto existe en Noruega, hay muchos países, los países árabes del petróleo lo tienen todos”, afirmó, y resumió el concepto como una forma de “guardar parte del dinero que hoy la provincia tiene a disposición de las futuras generaciones”.

La mirada, según planteó, excede incluso el horizonte de los próximos gobiernos. “Queremos dejar una provincia con la infraestructura, con las actividades productivas en pleno desenvolvimiento y fundamentalmente con ahorro para que quienes vienen de este momento tengan la posibilidad de hacer las cosas que se demanden en aquel momento”, dijo.

Río Negro tiene, según Weretilneck, una oportunidad vinculada a los recursos que posee y al desarrollo que pueden generar. “Pocas tienen gas y petróleo, pocas tienen minerales y sin embargo tenemos todo”, afirmó. Pero advirtió que el objetivo final es convertir ese potencial en oportunidades para los rionegrinos: “Lo más importante, viendo todo lo que pasa en el mundo y en la Argentina, es tener fuentes de trabajo”.