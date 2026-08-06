Río Negro: la Legislatura aprobó el pase a planta de más de 4.000 contratados

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría (38 a 7) el pase a planta permanente de más de 4.000 trabajadores que prestan servicios en el Estado provincial bajo distintas formas de contrato.

Fue durante una ajetreada sesión que contó con las presencias en las gradas del Ministro de Gobierno, Agustín Ríos; de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; y dirigentes y afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), algunos de los cuales mantuvieron fuertes cruces verbales con el legislador Juan Martin (PRO Unión Republicana).

El informe en el recinto estuvo a cargo de Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) quien remarcó que «el pase a planta permanente» de unos 4.200 contratados «es un hito de nuestro gobierno» y destacó «la lucha de las asociaciones sindicales, de sus líderes»; pero «aún con el reconocimiento de la lucha, si no se le pone decisión política queda en proclama».

Dijo que «a la proclama se la transforma en verbo, se le ha puesto decisión política que determina este camino de certeza y reivindicaciones» y «este pase a planta significa que miles de trabajadores que hoy están cumpliendo labores en el sector público puedan obtener certeza donde hay incertidumbre» y aclaró que «la estabilidad significa que no hay costo salarial» porque «no hay nuevos ingresos».

«Luego del pase a planta como máximo vamos a tener masas salariales gemelas» y como «es voluntario y como algunos no van a obtener los requisitos necesarios, incluso puede ser una masa salarial menor a la que se está pagando» sostuvo Pica.

Durante el debate Magdalena Odarda (Vamos con Todos) habló de una «histórica sesión» al saludar a los empleados y funcionarios presentes en el reciento, reivindicó los «derechos laborales» y dijo que «nos falta mucho para logar esos objetivos, pero es un día importante» porque «se avanza en esos derechos» y anticipó el «acompañamiento de nuestro bloque», mientras que Fernando Frugoni (CC ARI Cambiemos) criticó la ausencia de UPCN: «Es una pena porque considero que esto no es logro de un partido político o un gremio, sino de los trabajadores» y remarcó que «no es un pase automático» porque «la ley cumple con los preceptos de la Constitución Provincial» aunque pidió que «aquellos que no pasen estos exámenes ,que cumplan con sus contratos, y no pertenezcan más al Estado».

Para Ayelén Spósito (Vamos con Todos) «celebramos el pase a planta» porque «es un derecho constitucional» y un «logro de los trabajadores organizados y sindicalizados» y pidió también «paritarias que le ganen a la inflación real, mejores condiciones labores y no a la persecución» y Ariel Bernatene (UCR) indicó que «estamos hablando» de trabajadores «que todos los días hacen posible la presencia del Estado en el territorio rionegrino. Es reconocer una realidad existente» y permitirá «desarrollar un carrera administrativa» que es «mejorar un servicio público de calidad».

Luciano Delgado Sempé (VcT) y Luis Noale (JSRN) aportaron sus voces a favor y Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) dijo que «estamos otorgando derechos» al tiempo que renovó sus críticas al gobierno Nacional por «estigmatizar» a los empleados públicos.

Santiago Ibarrolaza (Cambia Río Negro) afirmó que «el gobierno de la provincia se está perdiendo la oportunidad de un debate más profundo» porque «nos mandan estos proyectos significativos pero no se pueden discutir en cinco días» y sostuvo que el pase «debe hacerse en otras condiciones» porque «el Estado provincial no generó las condiciones jurídicas para que los trabajadores sean pasados a planta como corresponde» y Martina Lacour (PRO Unión Republicana) cuestionó los datos oficiales porque consideró que no se suman «aportes y contribuciones laborales», por eso «falta un cálculo del impacto fiscal» y remarcó que «el pase de más de 4.000 trabajadores demuestra falta de planificación».

Roberta Scavo (CC ARI Cambiemos) valoró que «se trata de ordenar el empleo público», «es importante destacar que no hay un trabajo más importante que otro» y se «pone en valor el trabajo que cada uno realiza».

En el cierre fue el turno de los jefes de bloque. Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) decidió acompañar «porque es muy importante que tengan estabilidad laboral», Lorena Matzen (UCR) destacó que «el empleado público es el rostro del Estado» y que «el proceso de ingreso está garantizado», mientras que Javier Acevedo (CC ARI Cambiemos) dijo que la ley «fortalece los derechos de los trabajadores rionegrinos».

A su turno Daniel Belloso (PJ Nuevo Encuentro) manifestó que «no es un día más, es trascendente, muy importante porque aprobamos una ley que le da estabilidad a los empleados públicos», José Luis Berros (Vamos con Todos) dio a conocer el acompañamiento de su bloque con algunas críticas al funcionamiento del Estado y Juan Martín (PRO) insistió en que «los proyectos llegan muy sobre la marcha», destacó que «este proyecto está pensado en beneficiar a aquellos que ponen el cuerpo en la trinchera y este bloque va a votar a favor» pero fue crítico al señalar que el gobierno «precariza primero, blanquea después y lo venden como una política de Estado».

Para Facundo López (JSRN) «lo que estamos haciendo es sacar una ley importantísima porque se busca estabilidad para aquellos trabajadores que prestan servicios de manera normal y permanente en la provincia de Río Negro».

Contratados 4.160 son los trabajadores en condiciones de rendir manifestó la legisladora Martina Lacour y según dijo el dato fue entregado por la Secretaría de la Función Pública.

Proyectos aprobados en segunda vuelta

Además, el cuerpo sancionó en segunda vuelta once iniciativas: la obligatoriedad de entonar la Marcha de Malvinas en actos oficiales, la restricción de beneficios carcelarios para autores de delitos graves, la institución del Día Provincial del Río Limay, la creación de la Semana de Concientización y Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones, el régimen de Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural, y la creación del Colegio de Profesionales de la Psicología de Río Negro.

También el reconocimiento del puntaje especial para docentes egresados de institutos de formación de la provincia, el marco para el uso pedagógico, regulado y evaluado de dispositivos digitales, Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes en el sistema educativo; la declaración de la Rana de Somuncurá como especie amenazada de extinción, la modificación de la ley de prevención y monitoreo del alga Didymo y la regulación del uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en el Sistema de Salud provincial.

Rodrigo Vicente sobre el pase a planta de trabajadores

El dirigente de ATE en Río Negro, Rodrigo Vicente, habló con RADIO RÍO NEGRO sobre el pase a planta de trabajadores. Escuchá lo que dijo: