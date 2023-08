Elecciones PASO 2023: Esteves propone una reforma laboral para «corregir el sistema previsional»

Este viernes a las 8 comienza a regir la veda electoral y hoy es el último día para que los y las precandidatas puedan difundir sus propuestas. La actual diputada provincial de Juntos por el Cambio y aspirante a ocupar una banca por Neuquén en la Cámara Baja de la Nación, Leticia Esteves, pasó por el estudio de RÍO NEGRO RADIO. Aseguró que hay que derogar la Ley de Alquileres y reformar las leyes laborales.

«La Argentina tiene 8 millones de trabajadores en la informalidad y eso es algo que hay que corregir. Sin duda, hay que dar un debate», sostuvo la legisladora. Pero remarcó que la reforma laboral no se puede dar inmediato, sino que «tiene que ser de manera gradual». Así, la incorporación al trabajo formal, contribuiría a equilibrar el sistema previsional, «el gran problema de la Argentina». Ello acompañado por incentivos para la creación de nuevos puestos laborales: «Generar las fuentes de trabajo desde el sector privado, es para nosotros sin duda el motor de la economía. Va a llevar tiempo porque hay que generarles un entorno de seguridad jurídica, previsibilidad, baja de impuestos».

Sobre la Ley de Alquileres, Esteves sostuvo que con modificarla no alcanza, «hay que derogarla». Para Esteves, «es una ley que le complicó la vida a la gente» y que «la mayoría del arco político sabe que no funcionó».

¿Cómo debería regularse el mercado inmobiliario? «Hay que derogarla para que se pongan de acuerdo entre las partes, como debe suceder, el propietario del departamento que quiere poner en alquiler con quien quiere alquilar. Pero, es un debate que no se pudo dar en el Congreso porque no hay consensos«, afirmó.

Esteves se opone a un nuevo endeudamiento

La precandidata a diputada nacional señaló que la discusión sobre la deuda con el FMI «es estéril», pues ya se contrajo. Aunque remarcó que de ninguna manera avalaría un nuevo endeudamiento para pagar vencimientos.

«Cuando uno administra de manera responsable, cuando no se gasta más de lo que ingresa, no se debería tomar deuda. Lo primero que hay que hacer en la Argentina es corregir el déficit fiscal, dejar de gastar más de lo que tenemos y nosotros tenemos propuestas claras al respecto: la eliminación de jubilaciones de privilegio, disminución de cargos en el Congreso de la Nación, achicar el Estado no solo para tener menos gastos, sino para hacerlo más eficiente, porque un Estado grande también representa mucha burocracia», opinó.

Para Esteves un endeudamiento se justifica para realizar «grandes obras». «En la Legislatura (de Neuquén) el único endeudamiento que voté fue el que ingresó para hacer el interconectado en Chos Malal que venía con financiamiento chino», argumento y cuestionó que la Provincia se endeudara para «pagar sueldos». «Cuando uno se tiene que endeudar para un gasto corriente, algo no está funcionando», señaló.

«En Vaca Muerta no puede quedar un pasivo ambiental»

Leticia Esteves confía en que las empresas asentadas en Vaca Muerta «están cuidando sus operaciones, porque ya hay acuerdos firmados no solamente en el marco nacional, sino también internacional, como el Acuerdo de París, por ejemplo, para llegar al 2030 y al 2050 disminuyendo emisiones. Buscan generar «lo que llaman el barril verde».

«Tenemos que lograr sacar los recursos porque no queremos ser Venezuela que tiene petróleo para 200 años más, pero lo va a dejar ahí abajo de la tierra porque no están generando las condiciones para poder extraerlo. Tenemos también el gas, que es el el elemento de la transición energética, que también lo vamos a tener que sacar, y también vamos a tener que generar las condiciones para poder exportarlo y equilibrar así la balanza comercial», remarcó.

Para la diputada, el rol del Estado en la producción de hidrocarburos es el de controlar que las empresas respeten los acuerdos que protegen el medioambiente: «Luego de que termine Vaca Muerta, que no sé si lo vamos a ver nosotros o será para las próximas generaciones, ahí no puede quedar un pasivo ambiental».

Escuchá a la precandidata de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, en RÍO NEGRO RADIO:

