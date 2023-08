PASO 2023: Río Negro perfila tres diputados nacionales entre boletas cortas y largas

Casi 600.000 rionegrinos están convocados para sumar hoy sus votos a la definición de candidatos presidenciales, con ocho listas que además abrirán la carrera para renovar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas se llevarán a cabo desde las 8 hasta las 18, en 304 establecimientos de la provincia, donde funcionarán 1.800 mesas.

Luego llegará el escrutinio, que resolverá tres competencias internas y tamizará el camino hacia las elecciones nacionales de octubre, permitiendo la participación sólo a aquellos que superen hoy el 1,5% de los votos válidos emitidos.

En Río Negro la Justicia Electoral habilitó a 29 agrupaciones, de las cuales 27 se presentaron con fórmula presidencial.

Sin embargo, no todos esos partidos o coaliciones enviaron mazos con boletas a las autoridades de los comicios, por lo tanto se prevé que la oferta en los cuartos oscuros será más acotada.

La información oficial del Poder Judicial indica que 15 fuerzas -14 fórmulas con presidenciales y una sólo con precandidatos al Parlasur- no aportaron las boletas requeridas. De esta manera, la posibilidad de que cosechen votos en la provincia quedó atada sólo a un eventual despliegue que realicen sus fiscales o militantes durante la jornada de hoy, para sumar su propuesta a cada mesa.

Otra particularidad que encontrarán los rionegrinos serán las diferentes extensiones de las boletas.

Cinco agrupaciones se presentan con los cuatro tramos posibles: presidente y vice; parlamentarios del Mercosur por distrito nacional; diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur distrito Río Negro. Se trata de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Frente de Unidad de Trabajadores Unidad y el Movimiento al Socialismo.

Por su parte, otras cinco fuerzas aparecerán con candidatos presidenciales y al Parlasur distrito nacional. Es el caso de Hacemos por Nuestro País, Libres del Sur, Movimiento de Acción Vecinal, Movimiento Izquierda Juventud y Dignidad Lista B y Política Obrera.

Finalmente, el partido provincial Juntos Somos Río Negro competirá también con dos tramos, pero de diputados nacionales y Parlasur por el distrito.

Esa incursión del oficialismo provincial en las PASO sin tracción de precandidatos presidenciales aparece como uno de los rasgos particulares y que mayor expectativa genera para las primarias en Río Negro.

La lista encabezada por el actual diputado, Luis Di Giacomo, enfrenta a precandidatos locales que no desplegaron una campaña con la misma intensidad, a partir del derrame lógico generado por sus referentes nacionales.

La posibilidad de JSRN de superar ese obstáculo y posicionarse con chances de al menos retener la banca que pone en juego será uno de los datos importantes que dejará la jornada electoral.

Las bancas rionegrinas de la cámara baja que se renovarán este año son las que ocupan Di Giacomo, Graciela Landriscini y Pedro Dantas, ambos representantes del Frente de Todos, actualmente denominado Unión por la Patria.

Dantas asumió en el 2021 en reemplazo de Martín Soria, quien precisamente vuelve a presentarse en este 2023, junto a Landriscini y al legislador provincial Marcelo Mango. Otra singularidad de los comicios es que esa lista aparecerá junto a las dos opciones presidenciales de Unión por la Patria, encabezadas por Sergio Massa y por Juan Grabois.

De esta manera, la grilla de precandidatos permitiría que en este 2023 asuman los mismos tres rionegrinos que juraron en el 2019, porque dos buscan la reelección y el ministro de Justicia de la Nación quiere regresar al Congreso.

Sin embargo, el presente diferente de Juntos por el Cambio con respecto al 2019 es el que aleja la chance de que se presente ese escenario, hablando desde todos los sectores políticos de un probable reparto de las bancas entre tres espacios.

Quienes aspiran a representar en Diputados a la coalición integrada por el PRO, la UCR y la CC-ARI son Roberto Brusa -a través de la lista de Horacio Rodríguez Larreta- y Sergio Capozzi, quien acompaña a Patricia Bullrich.

Entre los otros primeros precandidatos a diputados nacionales por Río Negro también está Lorena Villaverde, por el Partido Fe, que se presenta en la misma boleta que el precandidato presidencial Javier Milei.

En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad postula a Aluhe Gavuzzo en la lista que tiene a Myriam Bregman como precandidata presidencial; en tanto que Norma Dardik es la precandidata a diputada del sector que impulsa a Gabriel Solano para la Casa Rosada.

Finalmente, el docente y exsecretario general de la Unter, Aurelio Vázquez, encabeza la lista para diputados del MAS, que propone a Manuela Castañeira para la presidencia.

Las boletas que están garantizadas para las PASO de hoy en Río Negro, porque las listas entregaron mazos a la Justicia.

Las listas que no entregaron boletas

Un total de 15 listas no enviaron mazos de boletas a Río Negro: UCEDE (Passamonti); Movimiento de Izquierda Juventud Dignidad A (Raúl Castells); Partido Proyecto Joven A (Mempo Giardinelli), B (Ayerbe Ortiz), C (Ibáñez) y D (esta última agrupación sólo se presentó con precandidatos al Parlasur); Frente Patriota Federal (César Biondini); Frente Liber Ar A (Echepare), B (Vasena) y C (Julio Bárbaro); Principios y Valores A (Guillermo Moreno), B (Oliver), C (Bartolini), D (Arias) y E (Martínez).

Desde la lista de Moreno dijeron que participarían, con boletas repartidas hoy por sus militantes.

Padrón 595.737 personas están habilitadas para votar hoy en la provincia. Son casi 6.500 electores más que en los comicios provinciales de abril pasado.