Patricia Bullrich a Javier Milei: «No se meta con mi marido, discuta conmigo»

Enfocada en la campaña de cara a las elecciones generales de octubre, Patricia Bullrich no dejó pasar la acusación que hizo el ganador de las PASO Javier Milei contra su esposo. “Que no se meta con mi marido, que se meta conmigo, discuta conmigo, Milei”, sentenció la referente del PRO en una nota televisiva. “Cuando se meten con su hermana, a Milei no le gusta. Así que le digo que discuta conmigo”, advirtió la postulante presidencial.

En cuanto a su relación con el libertario, Bullrich reconoció que “Milei hizo algunos aportes importantes a la discusión política, y en otras siempre dije que no coincidía, por eso estoy en otro partido, pero yo no cambié, no pasé de decir una cosa a insultarlo. Él ha cambiado, y es él el que tiene que explicar”.

“Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él -su marido- que no hace política. Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, completó la ex ministra de Seguridad.

Vale recordar que el marido de Bullrich, Guillermo Yanco, está en la comisión de familiares de víctimas de la entidad judía. Milei lo involucró en una supuesta «operación de prensa» sobre un ataque al libertario durante un acto por la AMIA.

En otro tramo de la entrevista en LN+, la candidata reveló que en los próximos días se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta: “Primero vamos a hacer una charla nosotros, para hacer una evaluación y un análisis con la intención de definir y saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar en esta campaña, las ideas y cómo Juntos por el Cambio tiene que ser Juntos por el Cambio con la palabra ‘Cambio’ por delante”.

Consultada sobre un eventual cargo de Larreta en su gobierno, aclaró: “Si algo no tenemos que hacer en Juntos por el Cambio es hablarnos entre nosotros. Sí en el buen sentido, pero hablarnos para cubrir nuestras necesidades y cargos no. Lo que tenemos que hacer ahora es poner toda la inteligencia y la fuerza en la búsqueda del pueblo que va a votarnos y que necesita un cambio. Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos”.