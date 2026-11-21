Patricia Bullrich pretende introducir nuevos cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por Santiago Caputo, y suma tensión a la interna del oficialismo. La senadora apunta especialmente a los artículos que impactan sobre las empresas y la actividad económica, con objeciones a las sanciones previstas por la explotación de recursos en las islas. En la Casa Rosada interpretan el movimiento como una disputa de poder: Patricia contra Santiago.

Bullrich busca modificar la Ley Malvinas y tensiona con Caputo

El proyecto, que tiene dictamen de mayoría desde hace casi un mes, todavía no logró media sanción en Diputados. La sesión especial del miércoles pasado, en la que el oficialismo esperaba avanzar, fracasó por falta de quórum: se sentaron 126 legisladores, tres menos de los necesarios. Provincias Unidas estuvo en el recinto, pero no ocupó sus bancas.

Según detalló Infobae, tras el revés, Caputo apuntó contra la política y los Menem. En su entorno interpretaron la caída como un triunfo de sectores que cuestionan la iniciativa, mientras referentes cercanos al asesor presidencial lanzaron críticas en redes sociales.

Ahora, las objeciones de Bullrich abren otro frente. En su espacio califican el texto de “mamarracho” y cuestionan que las sanciones puedan afectar a compañías argentinas con vínculos comerciales o terminales en Reino Unido. Las advertencias se suman a las que había planteado Estados Unidos a fines de octubre. Ante esos cuestionamientos, el Gobierno ya había limitado el esquema de sanciones.

La última versión del proyecto también excluye al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional y restringe las conductas penales vinculadas a la injerencia extranjera en procesos electorales.

En el entorno de la senadora rechazan que sus reparos respondan exclusivamente a una interna. “No todo se tiene que leer en clave de interna”, sostienen.

El oficialismo deberá reordenar los apoyos para retomar el debate en Diputados. La demora amenaza con prolongar el trámite legislativo y reducir el margen para que la iniciativa llegue al Senado antes de fin de año.