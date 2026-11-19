El Gobierno confirmó que inició un arbitraje contra Reino Unido por la explotación "ilegal" de petróleo en Malvinas

El próximo 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) definirá en Hamburgo si ordena frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

De cara a ese veredicto, la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico publicó un informe técnico, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft, que sistematiza el plan del primer ministro Andy Burnham para neutralizar la ofensiva legal y económica desplegada por el gobierno de Javier Milei.

Los cuatro frentes de Buenos Aires y el escudo de Londres

El documento parlamentario (UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026) detalla que la administración argentina avanzó este año en cuatro frentes simultáneos para asfixiar la viabilidad comercial de la explotación offshore antes de que entre en operaciones:

Presión diplomática: La reafirmación del reclamo de soberanía ante la Asamblea General de la ONU.



La reafirmación del reclamo de soberanía ante la Asamblea General de la ONU. Castigo financiero: La aplicación de sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración hidrocarburífera.



La aplicación de sanciones económicas contra vinculadas a la exploración hidrocarburífera. Infraestructura estratégica: La reactivación de las obras de la Base Naval de Ushuaia.



La reactivación de las obras de la Base Naval de Ushuaia. Demanda judicial: El pedido de medidas cautelares presentado el 13 de octubre ante el TIDM, dos semanas después de que Milei lanzara un ultimátum público a Londres.

Frente a este escenario, el informe revela que el Reino Unido activó un doble blindaje.

En el plano diplomático, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios respaldando el derecho de los isleños a explotar sus recursos. En el frente regulatorio, Londres aplicó la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI), una norma diseñada para bloquear sanciones extraterritoriales extranjeras, con el objetivo de garantizar que las firmas británicas operen sin restricciones legales.

La batalla en Hamburgo y los millones de Sea Lion

El litigio ante el TIDM encierra además un choque procesal bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): mientras el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver controversias, Argentina optó por el Tribunal del Mar, lo que traba la conformación de un panel arbitral definitivo y deja la urgencia en manos de los jueces de Hamburgo.

Durante las audiencias, la fiscal general británica Ellie Reeves y Downing Street buscaron desactivar el reclamo argumentando que el TIDM carece de competencia para definir cuestiones de soberanía y que frenar las obras tendría consecuencias devastadoras para los 3.500 habitantes de las islas, quienes proyectan financiar un fondo soberano y un nuevo puerto comercial con esa renta.

Desde Buenos Aires, el canciller Pablo Quirno replicó ayer en el foro Marval Legal Forecast 2027 que el arbitraje no discute la soberanía de fondo, sino las obligaciones ambientales y legales en un área disputada. «Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable», advirtió el ministro, tras confirmar que el litigio continuará sin importar el resultado cautelar del 28 de noviembre.

El yacimiento Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las islas y operado por la británica Rockhopper Exploration junto a la israelí Navitas Petroleum, concentra cifras que explican la tensión: