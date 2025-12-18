Patricia Bullrich consiguió las firmas para el dictamen en el Senado de la reforma laboral de Javier Milei

La senadora y jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiguió este jueves las firmas para el dictamen del proyecto de reforma laboral, indicaron fuentes parlamentarias.

Reforma laboral con números para el dictamen en el Senado

A las 17, al término de la última ronda de expositores, Bullrich hará correr el despacho final con modificaciones acordadas con bloques dialoguistas. De esta manera, la iniciativa quedará habilitada para ser tratada en el recinto el viernes 26 de diciembre, el objetivo que tenía el oficialismo.

«¿Cómo vamos a seguir? A las 4 de la tarde, nos ha quedado una serie de solicitudes que tienen que ver con un capítulo que es el de las plataformas. Vamos a tener unos invitados y a las 5 de la tarde les pido que estén todos los miembros de ambas comisiones (Presupuesto y Trabajo) presentes porque vamos a tener el dictamen para la firma y el análisis. Pasamos a cuarto intermedio hasta ese momento», dijo la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en medio de un cuarto intermedio.

De concretarse la rúbrica de un dictamen de mayoría, Bullrich se alzaría con una gran victoria en su primera cruzada en el Senado. Será clave el rol que jueguen la UCR y el PRO.

Reforma laboral: debate en comisión en el Senado

A partir de las 9 de hoy, la titular del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, Patricia Bullrich, dio inicio a la segunda jornada de expositores que se extendió hasta pasado el mediodía.

Ayer, en el primer día del debate, entre los expositores estuvo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, Afirmó que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que se busca devolver “poder” al “empleador”.

En tanto, Jorge Arguello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”. “No es una reforma, es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”, argumentó el referente.

Con Noticias Argentinas y Clarín