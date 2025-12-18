Video| Reforma laboral: segundo día de debate en comisión de Senado por el proyecto que busca aprobación express

En una semana de debates y movilizaciones por el avance de la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich, dio inicio y comanda por segundo día un plenario de comisiones en el Senado. Este jueves hay un paro y marcha convocada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). Al mediodía entró en cuarto intermedio.

Reforma laboral: voces a favor y en contra en el segundo día de debate

Entre los expositores estuvo este jueves Roberto Pompa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. «No estamos de acuerdo con el proyecto denominado Ley de Modernización Laboral porque consideramos que contraría violentamente, groseramente, disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre los derechos fundamentales de las personas», dijo en el Plenario de Trabajo y Presupuesto.

Por su parte, Pablo Topet, asesor legal de la CGT, habló de “claras regresiones en materia de protección” sobre el proyecto que se debate.

A su turno, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina dijo que «en principio estamos muy de acuerdo con la reforma laboral». Aunque marcó que proponen eliminar el artículo 35 «porque la cuenta sueldo es un pilar del sistema económico, es la protección legal del salario y está supervisada por el Banco Central».

«Estamos en contra de toda la reforma laboral, eso corre por cuenta nuestra y personal, pero pedimos que, si la discusión laboral se sigue dando, que por favor quiten de la estructura de la Ley de Modernización Laboral los artículos 193, 194, 195 y 196, que curiosamente están al final de la ley. Casi que ese recorte está señalado», dijo el actor y autoridad de la Comisión Directiva de Sagai, Pablo Echarri.

La jornada contó ayer con momentos de discusión. El peronista José Mayans críticó la constitución de la comisión de Trabajo, cuya presidencia quedó en manos de la exministra de Seguridad.

Reforma laboral: el oficialismo aspira a conseguir el dictamen

La Libertad Avanza aspira a abrochar el dictamen entre este jueves y el viernes, con el objetivo final de ir al recinto el 26 de diciembre. A partir de las 9 de hoy, la titular del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, Patricia Bullrich, dio inicio a la segunda jornada de expositores que se extenderá hasta pasado el mediodía.

Terminada la ronda, Bullrich afinará la sintonía con los aliados para hacerse de las firmas habilitantes del despacho que le permita a LLA darle la media sanción en el hemiciclo senatorial una semana después.