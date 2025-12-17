Reforma laboral: Julio Cordero, secretario de Trabajo, dijo que la ley “no será retroactiva”

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, afirmó hoy que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que fue un pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Reforma laboral: aclararon que la ley aplicará a las nuevas contrataciones

De esta manera, el secretario de Trabajo dejó claro este miércoles quela reforma laboral “va a aplicar para los nuevos” empleos y que las relaciones “anteriores tienen los derechos consagrados”.

“El proyecto de leyes equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo Cordero.

El funcionario nacional expuso este miércoles en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, que preside la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Según Cordero, en otro tramo de la defensa de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional, “para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla”.

“La imposición no forma parte de la libertad de la contratación; y la libertad de la contratación tiene que tener reglas claras. Reglas que permitan que haya un fomento, y no un estancamiento”, agregó.

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado

Esta mañana, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado.

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara Alta cuando se sentó en la mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelot…”.

También Mayans se quejó de una supuesta falta de interpretación del reglamento por parte de Bullrich. A la embestida se sumó el senador Martín Soria, de Río Negro, que afirmó que las comisiones se conformaron de manera “arbitraria”.

Con información de NA