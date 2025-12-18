La CGT de Neuquén se pliega a la marcha contra la reforma laboral: «Todo es perjudicial»

Este jueves se realizará la movilización nacional convocada por la CGT contra el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei. En Neuquén, la delegación regional se sumará a las actividades y uno de los integrantes del triunvirato, Ramón Fernández, aseguró que «todo» en la iniciativa representa un perjuicio para los trabajadores. Pidieron una audiencia con el gobernador Rolando Figueroa para pedir su rechazo en el Congreso.

El también diputado provincial del MPN y secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) dijo a Diario RÍO NEGRO que «no hay un artículo que veamos como una solución a la generación de empleo».

La CGT Neuquén le presentó un documento al ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia, Lucas Castelli, con la posición de la entidad gremial. Allí plantearon que la reforma laboral «beneficia claramente a los empleadores al reducir costos indemnizatorios, facilitar tercerizaciones y despidos».

Entre los principales puntos, criticaron que «fragmenta la negociación colectiva al limitar la ultraactividad de los convenios y darles prioridad a los convenios por empresa sobre los de actividad», «abarata y naturaliza el despido» al crear Fondos de Asistencia Laboral (FAL), «restringe el ejercicio real del derecho de huelga» al declarar las asambleas como tiempo no pago, ampliar «desmedidamente» las actividades

consideradas servicios esenciales y que limita y desfinancia a los sindicatos.

«Quieren promover que haya un sindicato por empresa como en Chile», dijo Fernández.

El dirigente calificó la reunión con Castelli como «muy buena» y dijo que le enviaron el documento, por su intermedio, a las dos representantes de La Neuquinidad en el Congreso: Karina Maureira y Julieta Corroza. Ahora esperan una audiencia con el gobernador Rolando Figueroa para manifestar su posición.

Ayer se empezó a discutir el proyecto en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado con la exposición del secretario nacional del área, Julio Cordero, y referentes gremiales.

La CGT de Neuquén se conformó recientemente y está integrada por 42 sindicatos. No están incluidos Camioneros, Uocra o la UTA, aunque según Fernández manifestaron su adhesión a la movilización que se realizará este jueves a las 15.

La marcha partirá desde el monumento a San Martín de Neuquén capital y tendrá réplicas en todo el país.