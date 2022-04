Pereyra cuestionó a Vidal y afirmó: “Amontonar gente para ganarle al MPN no es política, es cualquier cosa”

El ex senador y ex titular del gremio petrolero, Guillermo Pereyra cuestionó las declaraciones de la ex gobernadora de la provincia de Buenos, María Eugenia Vidal en el contexto de su visita a la ciudad de Neuquén. Pereyra defendió las gestiones administrada por el Movimiento Popular Neuquino porque consideró que «tiene propuestas siempre” y que además cuenta con “una larga trayectoria y experiencia administrando los bienes de la provincia, con aciertos y errores”. Y aclaró: “Amontonar gente para ganarle al MPN no es política, es cualquier cosa”.

Vidal había asegurado que «Por mejor que sea un gobierno, siempre es bueno que los ciclos se cumplan y se pueda cambiar para que los ciudadanos tengan alternativas. En el caso del MPN, son más de 60 años. Es mucho tiempo».

Con respecto a la propuesta de un sector de la oposición que proponían conformar un frente para ganarle al partido provincial, Pereyra aseguró: “Juntarse para ganarle a un partido sin ningún tipo de propuesta no es el camino”. Argumentó el caso de la conformación de la Alianza para vencer al partido Justicialista. “Y así como llegaron sin propuestas se tuvieron que ir; fueron un desastre y se tuvieron que escapar en helicóptero dejando atrás un desastre institucional en la República Argentina, con 5 presidentes de la Nación en menos de 20 días”, sentenció.

El ex legislador nacional mostró su descontento con la postura que brindó Vidal, tras arribar a la provincia. “Llega a Neuquén diciendo que viene para ver cuáles son los obstáculos que tenemos los argentinos para crecer, ¿No se dio cuenta todavía? El principal obstáculo es la tremenda deuda que contrajo su gobierno, el de Mauricio Macri, con el FMI”, manifestó.

Pereyra también destacó que la ex mandataria bonaerense desconoce la actual política energética. “La diputada dice que el gasoducto que se va a hacer tiene tres años de atraso. Pero ¿se quién es la culpa si con esos 47.000 millones de dólares (de la deuda externa) se podrían haber hecho 30 o 40 gasoductos?”.

María Eugenia Vidal dio una conferencia de prensa en Neuquén. Foto: Matías Subat

La candidatura de Marcelo Rucci

Pereyra, aseguró que -en ningún momento- el actual titular del gremio petrolero, Marcelo Rucci había dicho que iba a ser candidato a gobernador. Sin embargo indicó que en su espacio “hay un grupo importante de compañeros y compañeras, que lo están proponiendo a Marcelo como precandidato”.

“Marcelo no dijo que iba a ser el candidato; pero si la gente lo pide deberá decidir. Es un tema que lo debe definir él, pero forma parte de esta propuesta que estamos haciendo donde probablemente aparecerán otros candidatos y la misma gente los va a evaluar para saber quién nos va a representar en la interna de nuestro partido”, expresó Pereyra.

El referente de la lista azul y blanca comentó qué no van a participar en las elecciones partidarias, pero sí lo harán en las elecciones a gobernador, vice y demás cargos.