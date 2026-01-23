Peter Lamelas a Martín Menen: «Donald Trump me envió para apoyar a este gobierno»

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, recibió esta tarde al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. (Foto: Diputados)

El alineamiento geopolítico con Estados Unidos sumó hoy un nuevo gesto de respaldo en el Congreso de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió en el Salón de Honor al embajador norteamericano, Peter Lamelas, en un encuentro marcado por las definiciones sobre el respaldo de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei.

La reunión excedió lo protocolar. El representante diplomático transmitió un mensaje directo de la Casa Blanca: «El presidente Doland Trump me envió para apoyar este gobierno», aseguró Lamelas, ratificando la sintonía fina entre ambos mandatarios.

En ese marco, el embajador adelantó su intención de reactivar los mecanismos de cooperación legislativa y cursó una invitación formal: convocó a Martín Menem y al Grupo Parlamentario de Amistad a viajar a Washington para «conocer el Congreso americano y realizar intercambios parlamentarios».

El recuerdo de los 90 y el «Consejo de la Paz»

Durante la charla, Martín Menem trazó un paralelismo histórico con la gestión de su tío, el expresidente Carlos Menem, recordando que él «estableció un vínculo muy importante con Estados Unidos».

Me reuní con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para fortalecer la cooperación y profundizar nuestra relación bilateral. Como dijo el Presidente Javier Milei, la unión y el diálogo con aliados estratégicos son clave para consolidar oportunidades para una Argentina… pic.twitter.com/X9A0d1dMx7 — Martin Menem (@MenemMartin) January 23, 2026

El titular de la Cámara baja valoró el giro en la política exterior actual: «Hoy nuestro presidente Milei está haciendo una tarea enorme en retomar el vínculo que estuvo perdido durante los últimos años». Como prueba de esta nueva alianza, Menem destacó la reciente incorporación de Argentina como miembro del «Consejo de la Paz» impulsado por Trump esta semana.

Peter Lemelas manifestó intenciones de reunir al Grupo Parlamentario de Amistad de ambos Congresos.

«Este gobierno tiene la mayor predisposición, no sólo a nivel Ejecutivo, sino también a nivel parlamentario, en colaborar y fortalecer los vínculos», cerró el riojano.

De la reunión también participaron el Consejero Político de la embajada, Joshua Temblador, y la Subdirectora de Diplomacia Parlamentaria de Diputados, Suyay Mathiú.