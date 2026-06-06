La reacción de Lionel Messi al mensaje que el Indio Solari le había grabado antes de morir: “Siempre en nuestros corazones”

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, pero también tuvo repercusión en el ámbito deportivo. En las últimas horas, quien decidió despedir públicamente al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue nada menos que Lionel Messi, que reaccionó tras conocerse un emotivo mensaje que el músico le había grabado años atrás.

El capitán de la Selección Argentina compartió una historia en su cuenta de Instagram con una imagen del Indio y una frase breve, pero cargada de sentimiento: «Siempre en nuestros corazones. QEPD». El gesto de Messi no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó entre los fanáticos, especialmente porque llegó pocas horas después de que saliera a la luz un audio inédito que Solari había grabado para el futbolista y que nunca llegó a enviarle.

El audio del Indio Solari que conmovió a Messi

En medio de las despedidas al músico, comenzó a circular una grabación desconocida hasta ahora. Se trata de un mensaje que el Indio había registrado especialmente para Lionel Messi, en el que expresaba toda su admiración por el rosarino y por su carrera deportiva. Lejos del perfil reservado que lo caracterizó durante décadas, Solari se mostró cercano y afectuoso al dirigirse al campeón del mundo.

«Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino».

En el audio, el músico destacó el talento y el impacto que Messi tuvo dentro y fuera de las canchas.

«Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también».

El deseo que el Indio le dejó a Messi

Sobre el final de la grabación, Solari dejó una frase que hoy adquiere un significado especial. Además de agradecerle por las alegrías que le dio al país, le deseó éxito para el futuro y hasta se permitió hacerle un pedido futbolero.

«Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo».

La difusión del audio emocionó tanto a seguidores del rock nacional como a fanáticos del fútbol. Y la respuesta de Messi terminó por convertir ese intercambio simbólico en uno de los homenajes más conmovedores tras la muerte del Indio Solari.

Un adiós que unió al rock y al fútbol

Aunque nunca tuvieron una relación pública estrecha, tanto Messi como Solari representan dos de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina. Por eso, la despedida del capitán de la Selección tuvo un impacto especial entre los seguidores de ambos. Con apenas cinco palabras, «Siempre en nuestros corazones. QEPD», Messi respondió al afecto que el Indio le había expresado en privado años atrás y le devolvió un homenaje que hoy emociona a millones de argentinos.

Con información de Primicias Ya