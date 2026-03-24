Picún Leufú: Adjudican obra clave para optimizar el riego en La Picacita

Se adjudicó la realización de una obra que mejorará el sistema de riego en el Limay medio (Neuquén informa)

La Provincia adjudicó la obra del sedimentador de arena para la estación de bombeo La Picacita en Picún Leufú. Se trata de una intervención estratégica que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de riego que abastece a unas 2.300 hectáreas productivas y beneficia de manera directa a alrededor de 300 productores.

La medida quedó oficializada a través de un decreto firmado este miércoles por el gobernador Rolando Figueroa. La empresa MAPIVIAL Equipos SRL llevará adelante el proyecto por un monto de 1.476.672.118 pesos y con un plazo de ejecución de 300 días corridos.

Solución técnica a un problema histórico

Se busca con ella resolver un problema histórico del sistema que era el ingreso de sedimentos desde el río Limay hacia el canal principal, lo que generaba un desgaste prematuro en las bombas de impulsión y reducción en la eficiencia del riego. Permitirá además prolongar la vida útil de toda la infraestructura hídrica.

El proyecto contempla la construcción de un sistema de sedimentación que incluirá una estructura de derivación del caudal regulada por compuertas, un conducto soterrado de hormigón armado y una cámara de sedimentación.

Además, se reacondicionará la cámara de carga de la estación de bombeo para independizarla del canal principal y se ejecutará un sistema de desagüe para la limpieza de lodos.

Operatividad y eficiencia hídrica

Actualmente, el sistema de riego La Picacita se abastece de dos fuentes de agua: el río Limay y el arroyo Picún Leufú. El canal principal, que tiene una extensión de 30 kilómetros, transporta el agua hasta la estación de bombeo, desde donde se eleva parte del caudal y el resto continúa por gravedad.

Sin embargo, la ausencia de un desarenador en la toma genera acumulación de sedimentos que afecta directamente la operatividad, problema que esta nueva obra viene a subsanar de forma definitiva.

La obra en la región del Limay responde a la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura productiva, con foco en mejorar la eficiencia del uso del agua, un recurso clave para el desarrollo económico de las economías regionales.

Infraestructura integral y mantenimiento

Además de la obra principal, el proyecto prevé la construcción de cámaras de acceso para mantenimiento, rejas de limpieza en los conductos y la conexión con un desagüe existente ubicado aguas abajo.

Esta integración permitirá un manejo más eficiente y sostenible del recurso hídrico, completando así un sistema integral que garantiza estabilidad a los productores de la zona.