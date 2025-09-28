Después de 20 años repararon equipos de La Picacita y aseguran agua potable en Picún Leufú

Se mejoró el sistema de bombeo que lleva el agua al canal La Picacita (gentileza)

En medio de una situación de sequía, la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz, describió cómo su gestión enfrenta el problema y, a la vez, impulsa el desarrollo de la localidad a través del turismo.



Si bien el nivel del lago Exequiel Ramos Mexia bajó, Díaz afirmó que el pueblo no sufre la falta de agua potable porque cuenta con una segunda toma en el canal La Picacita.

La intendenta destacó el mantenimiento de todo el sistema de bombeo, que se realizó el año pasado con una inversión provincial, luego de dos décadas sin intervenciones.

Ahora, el municipio espera la licitación de un desarenador para mejorar el buen funcionamiento de las bombas.

Además, la intendenta comentó que una máquina y un camión, enviados por la provincia, harán un trabajo de limpieza del arroyo Picún Leufú, que se seca en verano.

En cuanto a la gestión municipal, Díaz comentó que se están adaptando al Pacto de Gobernanza.

La intendenta explicó que realizaron ordenanzas para el cobro de obras y de impuestos y se refirió también a la apuesta por el turismo en la localidad.

Huellas de dinosaurios y pesca a la Feria Internacional de Turismo

Comentó que el municipio busca fomentar la pesca en el lago y el río, y promocionar las huellas de dinosaurios que hay en la zona.

Para ello, participarán de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.

Finalmente, dijo que el municipio trabaja en la habilitación de nuevos hospedajes y que ya cuentan con cabañas y hosterías, que tuvieron una ocupación plena durante la semana del rally.

La Picacita para riego y agua potable

La provincia adjudicó en septiembre de 2024 la obra de modernización de la estación de bombeo de La Picacita, en Picún Leufú, con un plazo de ejecución de 120 días a cargo de la empresa ICR S.A.

La decisión se definió en la mesa de agua de la localidad y busca dar respuesta a uno de los principales desafíos del Limay Medio: ampliar las hectáreas de producción bajo riego.

El proyecto contempló la reparación integral de las tres bombas instaladas, con recambio de piezas internas y mantenimiento de motores eléctricos.

También incluyó la modernización del sistema de comando, la incorporación de arranques suaves, la corrección del servicio para optimizar el consumo eléctrico y la instalación de controles de alternancia para equilibrar el desgaste de los equipos.

La estación forma parte del sistema de riego La Picacita, administrado y mantenido por la Dirección General de Riego de la subsecretaría de Producción. Este abastecimiento se nutre del río Limay y del arroyo Picún Leufú, que en épocas de estiaje requiere el funcionamiento de la estación elevadora.

Actualmente el sistema cubre 2.500 hectáreas bajo riego, con predominio de la alfalfa destinada a corte y enfardado, que representa cerca del 93% de la superficie.

Los beneficiarios son unos 280 regantes, en su mayoría pequeños productores familiares, aunque también existen grandes establecimientos.