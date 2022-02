Piden investigar el nuevo convenio que Gennuso suscribió con Mi Bus

Los concejales del Frente de Todos, Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreyra, solicitaron al Tribunal de Contralor Municipal que inicie el sumario de investigación y eventual juicio de responsabilidad a los representantes del Ejecutivo, que conduce el intendente Gustavo Gennuso, por el convenio firmado con la empresa concesionaria del transporte urbano de pasajeros el 19 de noviembre del 2021, sin cumplir lo que ordena la ordenanza 2798.

Justamente, se trata de la norma que aprobó el contrato de transporte urbano de pasajeros entre la Municipalidad y la firma Transporte Amancay SRL (Mi Bus). El gobierno municipal eludió informar de las negociaciones al Concejo Municipal.

En un comunicado, Casas dijo que el nuevo convenio “se firmó sin dar conocimiento de las actuaciones y diálogos que se estaban llevando a cabo en este aspecto desde febrero de 2021, ocultando a la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros y al Concejo Municipal el intercambio de cartas documento que precedieron a la firma y todo detalle de las negociaciones”.

“Este acuerdo firmado por el intendente permitió entre otras cosas que la empresa retire las unidades y las cambie por otras de mayor antigüedad”, recordó el concejal de la oposición.

Para los concejales del FdT, el nuevo convenio suscrito entre el Ejecutivo municipal y la empresa “modifica y transgrede el contrato original legitimado en la ordenanza 2798-CM-16 y por ende debió haber sido tratado en el Concejo Deliberante, cosa que se omitió”.

Por eso, los concejales decidieron “enviar al Tribunal de Contralor la solicitud para que de curso al sumario de investigación y eventualmente inicie el juicio que corresponda”.

Casas aseguró que le habían acercado al Tribunal “todos los elementos y esperemos que se expidan pronto y se responda a un requerimiento que no es sólo nuestro, sino que se le debe a todos los habitantes de la ciudad, no sólo porque compromete al transporte que es algo que afecta a todas las personas en alguna medida, sino porque la irregularidad con que se trató el acuerdo no debe pasarse por alto”.