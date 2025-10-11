Piedra del Águila: ya se sabe qué empresa hará mejoras para el sistema pluvial

Ya se definió la empresa que hará las obras de reacondicionamiento y mejoras pluvioaluvionales para dos arroyos y un canal en Piedra del Águila. El proyecto de ejecución tiene un plazo de 450 días corridos, con un presupuesto cercano a los $2.166 millones. Se busca mejorar las condiciones de los arroyos Sañicó, La Teresa y el canal Güemes de Piedra del Águila.

Esta semana que concluyó, se conoció que la empresa Arco SRL resultó adjudicataria de la llamada obra de reacondicionamiento y sistematización para dos cursos de agua y un canal. Se espera que con estos trabajos se brinde solución para evitar el anegamiento. Cuando se registran fuertes tormentas y existe desbordes sus cauces no logran el escurrimiento rápido y adecuado y provoca la inundación en las inmediaciones.

El proyecto había sido licitado en 2023 y, de acuerdo a lo informado, estaba previsto el envío de fondos nacionales a través de Obras Públicas. Sin embargo, ante el cambio en la administración nacional que conllevó la decisión de suspender el envío de dinero destinado a estas obras, el gobierno provincial continuó con el proceso.

Los arroyos Sañicó, La Teresa y el canal Güemes atraviesan la localidad. Tanto el canal como La Teresa no presenta un escurrimiento del agua suficiente y cuando se registran las tormentas, se ven desbordados y y con el consiguiente anegmiento de las áreas cercanas.

Se busca dar solución a esta situación y mejorar las condiciones de escurrimiento pluvial porque se reacondicionará y sistematizarán las secciones trasversales a lo largo de las trazas. En cuanto a las pendientes longitudinales, se busca homogeneizarlas y esto aumentará la capacidad de traslado del agua. El proyecto incluye la ejecución de alcantarillas y saltos, entre otras.

Fondos provinciales para su ejecución

Una vez que se definió que el gobierno provincial se encargaba de financiar los trabajos, fue la subsecretaría de Recursos Hídricos la que puso en marcha la ejecución con los fondos de la ley 2613 del llamado Fondo Hídrico Provincial.

La adjudicación a la firma Arco SRL quedó definida en el decreto 1.235 de este año que rubricaron el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele.