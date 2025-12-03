Planes sociales: la fiscalía pidió 6 años de prisión para Di Luca, Soiza y Siegenthaler y penas más bajas para el resto

Abel Di Luca y Ricardo Soiza, dos de los condenados por la estafa con planes sociales. Foto: Matías Subat.

El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén llega a su etapa final, con la definición de las penas que deberán cumplir los 12 condenados en septiembre pasado por administración fraudulenta agravada contra el Estado provincial. La fiscalía pidió hoy las penas máximas de 6 años para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; y Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales.

El tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla tiene cinco días para emitir su veredicto. La escala posible de las condenas va de los dos a los seis años de prisión.

Las 12 personas fueron declaradas responsables de participar de una «maniobra delictiva sistemática y organizada», ejecutada «por funcionarios, empleados y referentes políticos del MPN» que provocaron «un gravísimo perjuicio económico» a la provincia, entre septiembre de 2020 y julio de 2022.

La audiencia de este miércoles comenzó a la mañana con la declaración de los últimos dos testigos y luego pasó a un cuarto intermedio porque uno de los condenados se descompensó y tuvo que ser asistido hasta que pudo reincorporarse para presenciar la etapa de alegatos.

Los responsables

De las 12 personas condenadas por administración fraudulenta agravada por haber sido cometido contra la administración pública, siete fueron declarados responsables en carácter de coautores. Son: Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y Néstor Pablo Sánz, ex director de Fiscalización.

A los cinco restantes se les reprocha el mismo delito, pero como partícipes primarios: Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. En cuanto a este último ya intentó pedir una probation, pero el tribunal se lo negó por qué accedió a una en 2019.

Los máximos pedidos de pena

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, fueron los primeros en alegar en la audiencia realizada este miércoles. Solicitaron penas de prisión efectiva para todos los responsables, como habían anticipado desde el primer día.

Además, para todos reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para tres de los señalados como cabecillas de la administración fraudulenta con los planes sociales, solicitaron la pena máxima de 6 años. Esto incluye a Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler y Ricardo Soiza.

Los atenuantes

Para Néstor Pablo Sanz, la fiscalía solicitó al tribunal una pena de 5 años y 6 meses. Consideró como atenuantes que actualmente esta criando a los tres hijos de su pareja Isabel Montoya, está trabajando sin inconvenientes y porque siempre estuvo bajo el mando de Soiza en la maniobra. La fiscalía también consideró que pidió perdón por haber participado de la estafa.

La misma pena se solicitó para Luis Gallo, de 5 años y 6 meses. Como atenuantes se consideraron que padece una enfermedad coronaria y que siempre «estuvo a derecho».

Igual pena se solicitó para Laura Reznik, de quien se consideró que tiene un hijo con discapacidad y que presenta un problema de salud. Para Julieta Oviedo, la fiscalía solicitó 5 años.

Para Marcos Osuna pidieron 4 años y 8 meses de prisión. Aquí consideraron de atenuantes que se hace cargo de su hija, también pidió perdón y ha demostrado que pudo salir adelante.

Para Alfredo Cury y Isabel Montoya, la fiscalía pidió una pena de 4 años. En tanto para Valeria Honorio el pedido fue de 3 años y 8 meses y para Emanuel Victoria Contreras de3 años y 6 meses.