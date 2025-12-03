Rolando Figueroa elimina un ministerio y baja de rango a Rubén Etcheverry: «Vamos a jerarquizar Copade»

El gabinete de Rolando Figueroa tendrá un ministerio menos a partir de mañana, cuando el gobernador formalice la eliminación de Planificación, Innovación y Modernización que había creado en enero de este año, de la mano de Rubén Etcheverry. Con un mensaje en sus redes sociales, anunció que el funcionario bajará de rango y pasará a ocupar la titularidad del Copade.

Figueroa lo presentó como una «jerarquización» del organismo de planificación de la provincia, que pasará a tener rango de secretaría. Sería una vuelta a lo que ocurrió en la última gestión de Omar Gutiérrez, cuando Copade estaba a cargo de su hermano Pablo Gutiérrez Colantuono, en el rol de secretario de Estado.

Esta modificación implicará la supresión del ministerio de Planificación, que tuvo un breve derrotero en el gobierno provincial.

Lo había creado Figueroa en octubre del año pasado, pero no fue sino hasta enero que designó a Etcheverry, tras meses de especulaciones sobre quién lo encabezaría. En ese momento se fundamentó su creación en una «nueva mirada de lo que tiene que hacer el Estado» tras cuestionar que el actual es «un Estado creado para los años 90». Entre las funciones estaba la «desburocratización» y lograr la «eficiencia» en los procesos.

Todo eso ahora quedaría concentrado en Copade, el organismo de planificación que Neuquén creó en 1964.

«Con la conducción de Rubén Etcheverry, el área cobra el rango de Secretaría para ocupar un rol integral y protagónico en el desarrollo futuro de la provincia», dijo Figueroa. «Así reducimos la estructura ministerial y damos más dinamismo a una gestión que, desde la austeridad, fortalece las áreas esenciales del Estado y trabaja por un futuro mejor para todas y todos los neuquinos», fue el mensaje en sus redes sociales.

La jura de las nuevas ministras Tanya Bertoldi (Infraestructura), Josefina Codermatz (Juventud, Deporte y Cultura) y el resto de secretarios y subsecretarios está prevista para este jueves a las 13 en Casa de Gobierno.