El intendente de Plottier desmintió versiones de una posible renuncia: «Son infundadas»

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, tuvo que salir a desmentir las versiones sobre su posible renuncia al municipio que agitaron a los vecinos de la ciudad en los últimos días. «Son infundadas», aseguró el jefe comunal, quien fue elegido en septiembre del 2023 por el 57% de los votos como sucesor de la entonces vicegobernadora (hoy destituida) Gloria Ruiz.

En diálogo con el medio Top Noticias de Plottier, el intendente se mostró «fiel al mandato» que recibió de la ciudadanía y al juramento que dio al momento de asumir, en diciembre de 2023.

Las versiones de su renuncia se habían compartido, principalmente, en redes sociales, donde se especulaba que, de renunciar antes del 10, habría nuevo llamado a elecciones. Si fuera después de esa fecha, es decir, con la primera mitad de mandato cumplido, le tocaría completarlo a la actual presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa.

«Mi compromiso es mantener la gestión y completar el mandato por el cual fui elegido. En mi cabeza no existe la posibilidad de claudicar ni de renunciar», aseguró Bertolini.

Cuando le consultaron a qué le atribuía los rumores, dijo que «posiblemente debe haber personas interesadas o que les está interesando nuestra ciudad que está progresando, que se está ordenando, con lentitud porque hubo que sanear un montón de cosas históricas que tenía Plottier».

«Debe haber gente que le interesa sacar rédito político u ocupar lugares pero les aviso que ni el equipo ni yo estamos con ninguna idea de renunciar o dejar de trabajar para lo que fuimos elegidos», afirmó.

El cambio en el orden sucesorio

En febrero de este año, el partido Comunidad del gobernador Rolando Figueroa se quedó con los dos primeros lugares de la línea sucesoria de Luis Bertolini en Plottier. La concejal Malena Resa fue elegida como presidenta del Concejo Deliberante y en segundo lugar quedó Carlos Ponce, del mismo partido.

Bertolini ganó la elección de septiembre del 2023 con Desarrollo Ciudadano, el partido de la vicegobernadora destituida Gloria Ruiz. Fue en una alianza de múltiples colectoras que incluyó una de Comunidad que encabezó Resa.

Fue esta y no la de Bertolini la más votada y por eso Comunidad había quedado como la banca con más concejales.

En la sesión preparatoria que se realizó al inicio del año legislativo, fue la hasta entonces presidenta, Claudia Namuncurá (Desarrollo Ciudadano), quien mocionó que sea Malena Resa (Comunidad) quien ocupe su lugar durante el 2025. La propuesta se aprobó por unanimidad.