Plottier ordenó su conducción legislativa en medio de la causa contra el intendente

En un clima político marcado por la investigación que enfrenta el intendente Luis Bertolini, el Concejo Deliberante de Plottier resolvió este viernes la conformación de sus autoridades y comisiones para el período legislativo 2026.

La definición llegó luego de una sesión tensa, un cuarto intermedio y diferencias en la interpretación de la Carta Orgánica, que había dejado abierta la discusión tras la votación del jueves.

Malesa Resa ratificada en la presidencia del Concejo Deliberante de Plottier

Finalmente, la presidencia del cuerpo quedó en manos de Malena Resa, mientras que la vicepresidencia primera será ejercida por Claudia Namuncurá. La vicepresidencia segunda quedó para Rodrigo Ramos y la Secretaría Legislativa para Soledad Costa. Además, se estableció que las sesiones ordinarias se realizarán los jueves a las 9 de la mañana y se definió el esquema de funcionamiento de las comisiones de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas.

La resolución adquiere una relevancia institucional especial porque, según la normativa vigente, la presidencia del Concejo Deliberante es la línea directa de sucesión del intendente en caso de renuncia o licencia.

Si Bertolini hubiera dejado el cargo antes de cumplir dos años de mandato —plazo que se alcanzó el 10 de diciembre de 2025—, se debía convocar a nuevas elecciones. Pero, superado ese límite, una eventual renuncia implicaría que el resto del período sea completado por quien encabeza el cuerpo deliberativo.

En este contexto, pesa la investigación que lleva adelante la fiscalía de delitos económicos, vinculada a la eximición del pago de tasas a un sector de un barrio privado y a la habilitación de contrataciones directas de obras a una empresa propiedad del hijo de una funcionaria municipal. Pese a este escenario, Bertolini reiteró en dos oportunidades que no tiene intención de renunciar.

Los trayectos políticos de Luis Bertolini y Malena Resa en Plottier

Resa llegó a la presidencia en la boleta del partido Comunidad, que conduce la actual senadora Julieta Corroza, espacio que también impulsó políticamente al gobernador Rolando Figueroa dentro del frente Neuquinizate. En cambio, tanto Namuncurá como Bertolini habían integrado Desarrollo Ciudadano, el partido creado por la exintendenta y exvicegobernadora Gloria Ruiz.

Ambos se desafiliaron de ese espacio en diciembre de 2024, luego de que Ruiz fuera destituida por inhabilidad moral. Bertolini, que ganó la intendencia con el 57% de los votos, se apoyó en una estructura de colectoras que incluyó a Comunidad, el PRO y la UCR, más allá de su pertenencia original a Desarrollo Ciudadano.

El año pasado, antes de los allanamientos vinculados a su etapa como funcionario durante la gestión de Ruiz, Resa ya había desplazado a Namuncurá de la presidencia, pese a no compartir espacio partidario. En ese momento, el movimiento fue leído dentro del Concejo como una señal de acuerdos políticos transversales y de equilibrio interno.

La sesión del jueves 19 de febrero expuso esas tensiones. Namuncurá obtuvo siete votos y Resa seis, pero esta última utilizó el voto doble que le otorga su rol para revertir el resultado. La interpretación de esa facultad generó cuestionamientos, llevó a un cuarto intermedio y obligó a reabrir el debate, que finalmente se resolvió este viernes con la ratificación de las autoridades.

Con este cierre institucional, el Concejo Deliberante dejó definido su esquema de funcionamiento para 2026 en un escenario atravesado por la incertidumbre política y judicial. Más allá del reparto de cargos, la definición vuelve a poner en primer plano el rol estratégico de la presidencia del cuerpo, en un municipio donde la estabilidad del Ejecutivo sigue siendo observada de cerca.