Polémica sesión en Plottier: votaron el orden sucesorio de Luis Bertolini y terminaron en empate

En medio de una compleja situación política e institucional, el Concejo Deliberante de Plottier terminó el día jueves sin llegar a una definición para nombrar a sus autoridades y sellar, en paralelo, el orden sucesorio del intendente, Luis Bertolini.

Los ediles se habían reunido desde temprano en el edificio donde más tarde se realizó la sesión preparatoria, encargada de nombrar a las autoridades de la cámara y convocar a la apertura del periodo legislativo ordinario.

Dos mociones y un empate

Para definir a la conducción, se presentó una moción que impulsaba la renovación de la actual presidenta del Concejo, Malena Resa, del partido Comunidad.

La propuesta, como cualquier otra, necesitaba de ocho votos para aprobarse. Sin embargo, el resultado le fue esquivo: seis concejales votaron positivamente y ocho de manera negativa, por lo que fue rechazada.

Después se trató una segunda moción, esta vez proponiendo la presidencia de Claudia Namuncurá, quien llegó a su banca siendo parte de Desarrollo Ciudadano, el partido de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, y luego se incorporó a Comunidad.

Como ocurrió con la primera, esta iniciativa tampoco reunió las preferencias necesarias y terminó en empate con siete votos por lado. La polémica se intensificó cuando la encargada de desempatar fue la propia Resa, que dio su voto por la negativa.

Sin acuerdo posible y con la tensión en aumento, los concejales acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.

Consultada por Diario RÍO NEGRO, la presidenta del Concejo, Malena Resa, indicó que el espacio servirá para acercar las posiciones e intentar una acuerdo durante el transcurso del jueves y las primeras horas del viernes.

La situación del intendente Bertolini

El debate se da en un momento particular de la vida institucional de la ciudad, que a fuerza de inmigración y expansión de nuevos barrios, logró convertirse en la segunda más grande la provincia detrás de Neuquén capital.

El intendente Bertolini, elegido con el 57% de los votos en 2023, fue noticia el mes pasado al ser objeto de una denuncia por presuntos desmanejos en su gestión municipal.

La acusación se realizó por un decreto que habría eximido a un barrio privado de pagar tasas municipales y por la contratación de una empresa que habría sido conformada por autoridades ligadas a la comuna.

Los supuestos delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles a la función pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Además, Bertolini está imputado en una secuela de las causas que involucran a la exintendenta Ruiz.

Luego de una serie de procedimientos, que incluyeron un allanamiento en su propia casa, el jefe comunal brindó una conferencia de prensa la semana pasado y afirmó que no pensaba renunciar a su cargo. «Fueron para amedrentarme», aseguró aquella vez.