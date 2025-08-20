Polémica en Huergo: piden auditar el balance 2024 por «irregularidades» en los gastos

Tras el rechazo del balance 2024 por parte del Tribunal de Cuentas de Huergo al detectar gastos millonarios «sin justificar», el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad solicitar una auditoria contable externa y un dictamen legal para tener mayores «especificaciones del balance» y decidir si acompañan o no el rechazo.

El informe presentado por el Tribunal de Cuentas advierte irregularidades que cuestionan la transparencia de la gestión municipal y advierte de gastos por más de 12 millones de pesos, sin respaldo documental ni justificación fiscal. Además, señalan inconsistencias formales y conceptuales en varias hojas que componen el balance.

La concejal Gabriela Martín (UCR) explicó que el pedido del Concejo Deliberante tiene como objetivo acompañar el pedido de la mayoría del Tribunal de Cuenta «para tener mayores especificaciones del balance, hechas por profesionales, ya que los miembros del tribunal ni nosotros somos contadores», afirmó la edil.

Desde el cuerpo legislativo afirmaron que el Concejo Deliberante actualmente no tiene fondos suficientes para realizar la auditoria por lo que se debe solicitar al Ejecutivo que acceda a la partida presupuestaria que tienen para asesoramiento. En relación al dictamen, explicaron que cada bloque propondrá abogados especializados en el tema y luego se definirá.

Por su parte, anteriormente la intendenta, Silvia Penilla en diálogo con Diario RÍO NEGRO, sostuvo que la negativa es una cuestión «meramente política» y agregó que «perjudica el funcionamiento de la municipalidad e impide a la gestión obtener posibilidades crediticias para el avance de la localidad».

Además, sostuvo que una parte sustancial de las erogaciones observadas corresponde a contrataciones de servicios personales, por tareas específicas y de carácter eventual, que fueron formalizadas “mediante contratos, certificados de trabajo o constancias firmadas por los responsables de cada área».

¿Qué dice el informe que presentó el Tribunal de Cuentas Huergo?

Según el dictamen que presentó el Tribunal de Cuentas a fines de junio, la documentación presentada por el Ejecutivo municipal presenta «severas falencias», especialmente en los certificados de trabajos efectuados, que según indiaron, carecen de facturas, recibos oficiales o algún respaldo fiscal válido que confirme la realización de los trabajos ni la legalidad de los pagos.

Asimismo, detectaron inconsistencias formales y conceptuales en distintas páginas del balance, entre ellas errores en las fechas, omisiones en los cálculos y denominaciones incorrectas.

El organismo indicó que solicitó en reiteradas oportunidades informes aclaratorios, pero al no recibir respuestas satisfactorias, resolvió efectuar una denuncia ante la autoridad correspondiente.

En el mismo documento, el Tribunal advierte que tales falencias constituyen una «vulneración a los principios de transparencias, legalidad y control del gasto público». Por esa razón, decidió rechazar la aprobación del balance del ejercicio 2024 elevado por el Ejecutivo y remitir el dictamen al Concejo Deliberante para su conocimiento y tratamiento.