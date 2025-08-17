Escándalo millonario en Allen: los números en rojo que comprometen la gestión de Román

Cinco meses después de que el jefe comunal de Allen, Marcelo Román, anunciara el cierre del balance 2024 con superávit, las deudas millonarias a proveedores, los gastos significativos en fiestas locales, la gran cantidad de horas extras registradas y los gastos en relación a los ingresos reflejan un panorama alarmante para lo que queda del 2025, según indicaron concejales de la localidad.

La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Allen generó revuelo al exponer un extenso informe de 80 hojas aproximadamente elaborado por el Tribunal de Cuentas, que revela la situación financiera de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.

Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda del municipio con proveedores supera los 2.900 millones de pesos, mientras que el total de ingresos, sumando la coparticipación de impuestos nacionales, la coparticipación provincial y los ingresos propios del municipio, ronda los 1.387 millones de pesos.

El concejal Guillermo Pennesi (JSRN) afirmó durante la sesión que, tras vislumbrar todos los ingresos y egresos detallados a partir del informe y realizar cálculos, el municipio de Allen hasta ahora sólo cuenta con aproximadamente 18 millones de pesos disponibles para lo que resta del 2025. “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, aseguró el edil.

Gastos en publicidad $34.548.568 son las erogaciones en publicidad que se registraron entre 2024 y 2025 según el informe del Tribunal de Cuentas.

Otro rubro que genera un fuerte impacto es el de los eventos deportivos y culturales. Por ejemplo, los gastos de la Pera en 2024 ascendieron a 14.405.675 pesos, a los que se sumaron 907.900 pesos invertidos en el triatlón de la Pera. Mientras que, en 2025, este gasto se disparó a 567.113.095 pesos, mostrando un incremento notable.

Un patrón similar se observa en los festejos del 25 de Mayo: mientras que en 2024 la inversión fue de 907.900 pesos, en 2025 el gasto trepó a 251.261.879 pesos, evidenciando un crecimiento exponencial en los costos de los eventos.

Para el concejal Pennesi existe un desfasaje de más del 1.000% entre un año y otro en el gasto de la Fiesta de la Pera. “Estos números son muy alarmantes; no sé cómo el Ejecutivo planea responder ante esta situación”, agregó.

También se mencionó que, durante el primer semestre, el municipio gastó 34 millones de pesos en publicidad y 58 millones en asesorías. Estos dos puntos fueron rápidamente relacionados durante la sesión por los gremios y los concejales al vínculo entre el intendente Román y el empresario de medios Santiago Ocampo, denunciado recientemente por participación y usurpación de autoridad.

Por su parte, el concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que «estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama». Mientras que la concejal Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de esta situación y afirmó que «es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo».

Más de 5 mil horas extras se registraron en el municipio de Allen hasta junio del 2025

Hasta junio de 2025, se registran 209 funcionarios y contratados en el municipio. Por su parte, la planta permanente asciende levemente a 214 empleados, con un total de más de 3.331 horas extras para este sector. Mientras que los contratados acumularon 2.357 horas extras.

Según el informe del Tribunal de Cuentas se registró un promedio mensual de horas extras de 5.307.

Frente a este panorama, el concejal Pennesi indicó que es imposible acumular esa cantidad de horas: «uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo».

Mientras que desde los gremios sostuvieron que es importante que se conozca quienes realizaron esas horas extras porque «la gente que esta acá hacen pocas horas extras». Además, indicaron que «sabemos que no hay plata, la emergencia se va a solicitar, vamos a vivir en una emergencia por seis meses y no sabemos cuánto tiempo más».

¿Se declarará la emergencia económica en Allen?

Durante la sesión ordinaria un tema que se mantuvo vigente fue la posible declaración de emergencia económica frente a la situación económica del municipio.

El concejal Addamo afirmó a este medio que hasta el viernes pasado el cuerpo legislativo no recibió ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo relacionada a la situación económica de Allen.

Desde ATE afirmaron que la emergencia económica afectará directamente a los trabajadores municipales, «en la anterior emergencia económica se fueron los sueldos magros y hoy por hoy no tenemos sueldos buenos». Y agregaron que desde el gremio no se va a permitir una emergencia económica, «nosotros otra vez no vamos a pagar los platos rotos, el pueblo tampoco».

Por otro lado, la semana pasada, el intendente de Allen, Marcelo Román, se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck, en medio de la crisis económica e institucional que sacude a la municipalidad. Según informó el ministro del Gobierno, Fabián Gatti, «por ahora, no hay compromiso de la provincia» sobre algún tipo aporte económico. «Sí seguir dialogando en conjunto y monitoreando el estado de situación».

Uno de los antecedentes recientes de emergencia económica en la localidad se remonta a 2002, durante la intendencia del radical Carlos Sánchez, y se extendió hasta 2003, cuando el Concejo Deliberante rechazó su prórroga.

Más recientemente, en el 2020, cuando Marcelo Román era concejal presentó un proyecto de emergencia económica. Dentro de las medidas se incluía una reducción de sueldos de los funcionarios, con un 20% en el básico, 10% en los adicionales y 30% para aquellos cargos cuyos ingresos no se calculen sobre el básico; la creación de un banco allense de alimentos y materiales de construcción; y asesoramiento legal gratuito a empresarios y comerciantes.