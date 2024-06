Lesa Humanidad: se inició la indagatoria al juez civil de la dictadura en Neuquén

Sillas vacías con consignas “digan dónde están” en primera línea del público y los rostros de las y los desaparecidos portados por la audiencia en la sala fue el tono que tuvo ayer la primera jornada de indagatorias del ex fiscal federal Víctor Ortiz y del exjuez Pedro Duarte, en el juicio por delitos de lesa humanidad.

La indagatoria quedó interrumpida por Duarte, quien pidió continuar en otra jornada.

Duarte ni Ortiz aceptaron preguntas. La reanudación del juicio fue motivo de un áspero intercambio subido de tono entre el presidente del debate, Alejandro Silva y el fiscal federal Miguel Angel Palazzani.

Duarte podrá continuar declarando el 29 de julio o antes, según la agenda que logre compatibilizar el Tribunal Oral Federal, integrado por 3 vocales que son de distintas jurisdicciones, con fechas diferentes de receso judicial.

Duarte y Ortiz están acusados por el accionar judicial en dictadura, cuando los familiares pedían que intervinieran por sus hijas e hijos desaparecidos tras el secuestro.

“No existe imputación concreta, los expedientes están, no aparecen omisiones. Pese a los casos que impulsé, no hubo resultados positivos”, se defendió Ortiz, quien tildó de mentiroso a uno de los últimos testigos. El querellante Marcelo Medrano recordó que la víctima lo ubicó en el lugar de los tormentos (delegación de la Policía Federal) y de ahí incluso el intento de Ortiz de que se lo llame otra vez.

“Nos oponemos a la revictimización de un testigo- víctima, es un sufrimiento y dolor volver a recordar acá y lo vamos a cuidar, rechazamos que sea convocado”, sostuvo.

Duarte inició su declaración con cuestionamientos a la instrucción y reclamos de pericias que no se le otorgaron.

Su indagatoria duró unos 6 meses en la instrucción antes del juicio y a sus 87 años, de notoria lucidez, se le permitió hacer las pausas que demandó para retomar su puntillosa defensa. Dijo que para el 24 de marzo de 1976 ya no era más auditor del Ejército aunque su firma está en actuaciones del Comando, en tanto no llegó a la etapa en la que intervenía en los hábeas corpus por los desaparecidos cuando sus familiares los buscaban después del secuestro.

“Hubo civiles que apoyaron y se beneficiaron con la dictadura; Duarte es miembro honorífico de la sociedad rural y muchos de los títulos con los que estamos litigando son de la dictadura; esto debe ser desentrañado y el principio es lo que se discute acá”, dijo Lef Nawel, werken de la Confederación Mapuche, presente en la audiencia.

Las fechas 20-10-2023 Inicio de las audiencias en la sede AMUC del Tribunal Oral Federal

03-11-2023 1era Indagatoria de Pedro Duarte y Victor Ortiz, juez y fiscal federal durante la dictadura, únicos imputados en este juicio

En las fechas clave de este juicio se agregan que el 27 de marzo y el 29 y 30 de mayo de este año se hicieron inspecciones oculares al centro clandestino “La Escuelita”, a la ex U9 y al ex juzgado de Duarte en Neuquén.