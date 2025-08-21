Polémica por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad: «No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario»

En medio de la polémica por presuntas coimas que envuelve a la Agencia de Discapacidad y a su ahora ex titular, Diego Spagnuolo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, emitió varias declaraciones. Entre ellas, aseguró que el caso está siendo investigado y afirmó: «No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario».

El jefe de Gabinete, en la previa de su participación en el Consejo de la Américas donde dio un discurso el presidente Javier Milei, ratificó la salida de Spagnuolo de la Agencia de Discapacidad al asegurar que fue una «decisión que el presidente tomó ayer».

Sobre los audios que expresan pedidos de coimas y que salpican tanto a Karina Milei como Martín Menem, Francos planteó que «son temas que tiene que investigar la Justicia». Sin embargo, indicó que cree «en la inocencia de Karina y Lule Menem», pero respecto a otras personas involucradas afirmó: «No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario».

Por otro lado el jefe de Gabinete aseguró que el caso está siendo investigado y se espera que un juez cite en las próximas horas al extitular de la Agencia «para ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que la verdad yo no sé de dónde salen».

«Eso tomó estado público, yo no le puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia. Me llama la atención», puntualizó y agregó: «el presidente tomó una resolución en virtud de lo que había trascendido públicamente, en virtud que hay una investigación judicial sobre el tema».

Con información de Clarín y La Nación

Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad

El Gobierno comunicó que desvincularía de su cargo a Diego Orlando Spagnuolo con la publicación del Boletín Oficial. La decisión había sido anunciada previamente con un comunicado publicado por la Vocería Presidencial, pero se oficializó este jueves con la publicación del Decreto 599/2025.

En el comunicado se informó que la decisión se tomó en carácter preventivo «frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral».

Los audios fueron difundidos en las últimas horas y en ellos se habla de un presunto esquema de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, que afectaría a fondos públicos.

Además de Spagnuolo, la desvinculación también afectó a Daniel María Garbellini, quien era Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la misma agencia. El decreto, que limita las designaciones de ambos funcionarios, menciona que la medida se toma para que el Poder Judicial de la Nación pueda efectuar las investigaciones necesarias.