Por concurso, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén completa su equipo de gobierno

El equipo de trabajo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén con el presidente, Gustavo Mazieres. (Archivo)

El Poder Judicial abre las actividades del 2026 con concursos para la cobertura de dos puestos estratégicos: la secretaría de Superintendencia y la Auditoría General. Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 2 al 10 de febrero y se prevé que despertará gran interés entre abogados y abogadas de la provincia y la región.

Los concursos fueron convocados por el Tribunal Superior de Justicia, cuyo equipo de colaboradores guarda cierta similitud con el gabinete de un Poder Ejecutivo. En efecto, la secretaría de Superintendencia puede equipararse a un ministerio de Gobierno por las amplias tareas asignadas hacia el interior y hacia afuera, en relaciones con otros organismos.

En la estructura del TSJ también existen la Administración General (una suerte de ministerio de Finanzas); las direcciones de Gestión Humana; de Planificación y Modernización, así como la subdirección de Infraestructura Judicial.

Amplia área de trabajo

Algunas de las funciones de la secretaría de Superintendencia son planificar, coordinar y ejecutar la gestión administrativa e institucional del Poder Judicial; garantizar el cumplimiento de acuerdos, decretos y políticas del Tribunal Superior de Justicia; optimizar procesos, registros y relaciones institucionales para «contribuir a la eficiencia y calidad del servicio».

Además se encarga de trabajar de manera coordinada con el resto de los organismos del Poder Judicial; confecciona los acuerdos administrativos del TSJ y los decretos de presidencia.

Desde la secretaría de Superintendencia se atienden las relaciones institucionales ante organismos dependientes de otros Poderes del Estado y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, como por ejemplo los colegios de abogados.

También se colabora en la confección de los proyectos de ley que el TSJ envía a la Legislatura provincial. En esta gestión el cargo lo ocupa Manuel Fuertes.

Investigaciones y sumarios

En cuanto a la Auditoría General, se encarga de dirigir los procesos de investigación disciplinaria que se abran contra el personal del Poder Judicial y efectúa el control de la gestión interna de los organismos del Poder Judicial.

Otra de sus funciones es instruir los sumarios administrativos e informaciones sumarias que ordene el Tribunal Superior de Justicia y su Presidencia, con excepción de las causas relacionadas con Justicia de Paz.

El cargo está vacante desde la jubilación de Claudia Valero. Hay dos auditores adjuntos, Ximena Ariana Verdugo y Leandro E. Elosu Larumbe.

El equipo de gobierno quedó conformado por Florencia Rosa, subdirectora de Gestión Humana; Germán Cazeneuve, responsable de la Red de Justicia y Acceso Comunitario; Celeste Bolan Reina, directora de Planificación y Modernización; Isabel Van der Walt, asistente letrada de Presidencia; Manuel Fuertes, secretario de Superintendencia; y Karina Reina, Administradora General.