Por la falta de votos necesarios en el Senado para la reforma electoral, el tratamiento se postergaría hasta agosto

El Senado demoraría hasta agosto el debate de la reforma electoral para encarar las negociaciones que permitan buscar una alternativa a la eliminación de las elecciones primarias (PASO) que rechazan la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

La ley enviada por el Gobierno recién se tratará luego de las vacaciones de invierno, que finalizan a fines de julio, ya que es una tradición que se tomen las vacaciones junto con los empleados legislativo, indicaron fuentes del oficialismo, consignadas por Noticias Argentinas.

Reforma electoral: dilemas centrales para la Casa Rosada

El proyecto, además de la eliminación de las PASO, incluye Ficha Limpia, cambios en los requisitos para reconocer un partido a nivel nacional, en la ley de financiamiento de los partidos políticos y anula la obligatoriedad de los debates presenciales y la publicidad en los medios de comunicación.

Si bien el ministro del Interior, Diego Santilli, busca acuerdos con gobernadores peronistas y dialoguistas, el problema que se plantea que mas de la mitad de la decena de radicales no responden a ningún mandatario y lo mismo sucede con los tres macristas.

El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.

Desde el oficialismo señalaron que la jefa del bloque, Patricia Bullrich, ya le comunicó al Gobierno que «no están los votos para eliminar las PASO«.

Una de las alternativas que tiene para destrabar es convertir esa elecciones obligatorias en optativas o volver a suspender las PASO para el 2027, pero hasta ahora ninguna de las opciones es aceptada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Incluso el Gobierno rechazó un pedido de la oposición de tratar Ficha Limpia en forma separada, como quería el PRO y la UCR y Provincias Unidas, cuyos senadores pidieron preferencia en la sesión del último jueves para que esos proyectos tengan un trato preferencial, lo que no sucederá si no hay acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Por eso motivo estos dos meses serán para determinar si el Gobierno podrá avanzar o no con la reforma electoral, ya que hasta ahora el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó a una sola reunión donde expuso la asesora del ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Electoral, Luz Landívar.

Los puntos centrales de la reforma electoral

Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenado en segunda instancia de delitos dolosos.

Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente ,

, No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación.

Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2029 y 2023.

Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.

Noticias Argentinas