Reforma electoral: contrario a lo que quiere el Gobierno, senadores dialoguistas impulsan que Ficha Limpia se debata por separado

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto (LLA), inició la semana pasada el tratamiento del proyecto de reforma electoral, enviado por el Gobierno de Javier Milei. Pero los legisladores dialoguistas forzarían que el debate por Ficha Limpia se haga por separado. Aunque la intensión del oficialismo es que se trate todo en conjunto.

Aún la iniciativa no tendría los votos necesarios para prosperar en la Cámara Alta.

Reforma electoral: propone eliminar las PASO

Por ahora, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. no ha tenido cumbres nuevas con respecto a este tema. Si podrían activarse encuentros con su bloque para lograr dictaminar la ley que “blinda” la propiedad privada.

La iniciativa de reforma ontiene 78 artículos y propone modificaciones al sistema electoral. Entre los principales cambios figuran la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), reformas a la ley orgánica de los partidos políticos, cambios en la modalidad de elección de representantes al Parlasur e incorporar el proyecto de Ficha Limpia. Además, la implementación de la Boleta Única Papel.

«Nosotros vamos a pedir que se ponga a la vista el conjunto de proyectos sobre Ficha Limpia que sin dudas irán más rápido que una reforma política hoy trabada. El Gobierno quiere que se dictamine todo el mismo día, algo imposible a la hora de comparar el aval de cada tema. No queda más margen para esconderse de nada”, dijo una legisladora dialoguista citada por Infobae.

En este contexto, donde se logran los concensos, hay que ver qué estrategia terminará motorizando el oficialismo. Y si cederá o no a sus intenciones que se trate todo en conjunto.

Senado convirtió en ley proyecto sobre armas

Con Noticias Argentinas

Dìas atrás, el Senado convirtió en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto del Gobierno se aprobó en general por 40 votos a favor contra 26 en contra y solo se voto por unanimidad el artículo referido a la prorroga del plan de entrega de armas.

La iniciativa se aprobó con el respaldado de la Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad, mientras que se opusieron a la ley el interbloque del peronismo y Convicción Federal que reunieron 26 votos.