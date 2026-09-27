Gaido y Pasqualini anunciarán la pavimentación de mil cuadras en el oeste de Neuquén este lunes 28

El intendente Mariano Gaido, junto a la jefa de Gabinete, María Pasqualini, anunciarán este lunes 28 de septiembre la pavimentación de 1000 cuadras en el oeste de la ciudad de Neuquén. Desde el municipio adelantaron que el proyecto contempla también obras pluviales y la finalización de redes de agua y cloacas además del asfalto.

Según indicaron desde la Municipalidad, en el anuncio del intendente estarán todos los detalles sobre la cantidad de cuadras alcanzadas, los sectores incluidos, las etapas de ejecución y la inversión necesaria para las obras.

Cómo avanzó el plan de obras en el oeste de Neuquén

La estrategia forma parte del plan de pavimentación extendido a toda la ciudad, que incluye nuevas avenidas, troncales, repavimentaciones y completamiento de cuadrantes, dentro la iniciativa «Plan Orgullo Neuquino» de la gestión de Mariano Gaido.

Desde el municipio destacaron que en el oeste avanzaron durante los últimos años en la ejecución de grandes troncales, obras pluviales y pavimentación en algunos cuadrantes, con intervenciones sobre ejes como Necochea, Huilén, Néstor Barros, 1° de Enero y, más recientemente, Crouzeilles, que fue inaugurada en agosto como una de las principales conexiones del sector.

A esa red ejemplificaron que se suman los proyectos sobre Lago Múster y Pedro Genco, entre otros, pensados para mejorar la vinculación entre los distintos barrios y conectar de forma más directa con la Autovía Norte.

A su vez, apuntaron que como las obras en las principales conexiones ya avanzaron, ahora el objetivo es intervenir las calles comprendidas entre los grandes corredores con pavimento, desagües pluviales y sus respectivas redes de agua y cloacas que todavía se encuentran pendientes. En este sentido, indicaron que el proceso ya inició en Z1 y seguirá en Hi.Be.Pa, Cuenca XVI y otros cuadrantes del oeste.