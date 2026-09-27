La presidencia del TSJ en Neuquén: formalizaron los cambios y el cargo se podrá reelegir sin límites

La modificación del sistema para definir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue formalizada el viernes pasado por el Gobierno provincial, que promulgó la ley sancionada en agosto por la Legislatura.

El texto había causado revuelo al habilitar la reelección indefinida en el cargo, ocupado desde 2025 por Gustavo Mazieres.

La propuesta fue presentada por el diputado César Gass (UCR) y recibió el acompañamiento mayoritario de los legisladores, quienes la aprobaron con 22 votos a favor y tres en contra.

La presidencia del TSJ en Neuquén: qué cambia

La norma modifica el artículo 36 de la ley orgánica del Poder Judicial y quita como requisito obligatorio la rotación en la presidencia del máximo tribunal de Neuquén. Hasta ahora este lugar se debía «turnar» anualmente entre sus integrantes.

El sistema ya se había modificado en 2023, cuando el propio TSJ propuso la opción de repetir por un único periodo consecutivo. Con la nueva redacción, no solo se podrán encadenar dos mandatos, sino que estará la posibilidad de reelegir sin límite establecido.

Como informó Diario RÍO NEGRO, la propuesta solo se trató una vez en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde rápidamente consiguió las adhesiones necesarias para obtener despacho.

De acuerdo al artículo 36 de la ley, el cuerpo debe definir su presidente por simple mayoría entre sus integrantes. La elección se organiza en diciembre de cada año y el cargo es ejercido únicamente de forma anual.

«Le sobra lógica»

Durante el debate en el recinto Gass aseguró que a su proyecto «le sobra lógica» y dijo que su puesta en práctica mejorará la autonomía institucional y la eficiencia operativa del máximo tribunal.

El diputado también afirmó que el mecanismo dotará de transparencia el proceso de selección, alejándolo «de presiones de otros poderes del Estado«.

Además, sostuvo que la ley permitirá superar las dificultades que se presentan cada diciembre cuando algún integrante no puede o no quiere asumir el puesto, sin necesidad de realizar más modificaciones legislativas.

Su aprobación obtuvo 22 votos a favor aportados por los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Juntos, Neuquén Federal, Fuerza Libertaria, Avanzar y JxC-UCR. En tanto, en forma negativa lo hicieron FIT-U, PTS-FIT-U y Mónica Guanque, de Democracia Neuquén.

Desde la oposición advirtieron por la independencia del tribunal. Julieta Ocampo, del FIT-U, aseguró que esta modificación facilita «la concentración de poder» y no atiende «los problemas» del Poder Judicial para gozar una mayor autonomía.

Además de Mazieres, integran el TSJ Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe, María Soledad Gennari y Germán Busamia.