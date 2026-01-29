Por qué el Gobierno nombró a 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”: aparecerá en los documentos públicos

El Gobierno mediante el decreto 56/2026 publicado en el Boletín Oficial estableció que el 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, se indicó.

“Año de la Grandeza Argentina”: la consigna que estará en 2026

Según los considerandos del decreto, la gestión durante 2025 profundizó la reconstrucción de los pilares de la Nación, asegurando “una mayor libertad para todos los argentinos” con reformas «orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Además marcaron que «las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente».

Sostuvieron que por todo lo realizado «se propicia declarar» el 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”. La norma invitó también a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa.

A continuación, el decreto completo: