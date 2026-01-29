La mesa política de Javier Milei se reúne para analizar el pedido de los gobernadores de la Patagonia por los incendios

Los gobernadores de la Patagonia resolvieron pedirle al Ejecutivo que el proyecto de ley para declarar la Emergencia Ígnea ingrese a las sesiones extraordinarias.

En este sentido, la mesa política de Javier Milei acordó reunirse para evaluar la solicitud y definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en el periodo de sesiones extraordinarias que iniciarán en febrero.

Reunión de la mesa política de Gobierno de cara a las extraordinarias

El encuentro de la mesa política del Gobierno será este jueves a las 12, la misma estaba previsto que se realice el miércoles próximo pero decidieron adelantarla. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participará mediante Zoom.

El lunes pasado la mesa política del Gobierno había resuelto que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero se centre en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menares.

De esa reunión participó la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Fue la misma Bullrich la que el martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias e incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan a las provincias de la Patagonia.

El pedido de los gobernadores de la Patagonia

La reunión de los gobernadores se realizó el martes de manera virtual. El encuentro fue encabezado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien destacó que en estos momentos hay «brigadistas de prácticamente todas las provincias de la Argentina» combatiendo contra el fuego en la provincia.

Según informaron, quienes participaron fueron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de El Hoyo, César Salamín; de Lago Puelo, Iván Fernández; de Cholila, Silvio Bourdgham; y de El Maitén, Oscar Currilén.

Por parte de Neuquén no estuvo el gobernador Rolando Figueroa, pero sí la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; mientras que como representante de La Pampa estuvo el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli.

Torres ascendió la cantidad de hectáreas afectadas en Chubut a más de 45 mil y añadió que al día de hoy también se quemaron 168 mil hectáreas en La Pampa, alrededor de 10 mil en Río Negro, unas 6 mil en Neuquén y aproximadamente 700 hectáreas en Santa Cruz.

“Para que tengamos una idea de la gravedad de la situación, las superficies afectadas equivalen a veinte veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó.

El gobernador chubutense sostuvo que por la situación climática extraordinaria se necesita tener «herramientas extraordinarias”.

“En Argentina necesitamos dimensionar que, en la situación que estamos atravesando, que incluye la peor sequía desde 1965”, apuntó Torres.