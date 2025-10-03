Preocupación por la salud del intendente de San Martín de los Andes: lo internaron en Neuquén

Este miércoles el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, viajó a Neuquén capital para participar de actividades junto al gobernador, Rolando Figueroa. «Se descompensó esta mañana cuando estaba por volver a San Martín de los Andes», afirmaron desde el Municipio. Decidieron internarlo y se aguardan los resultados de una serie de estudios.

Que dijo el Municipio de San Martín sobre la salud de Carlos Saloniti

«El Municipio de San Martín de los Andes informa que el intendente, Carlos Saloniti, se realiza este viernes una serie de estudios médicos en la ciudad de Neuquén», comunicaron desde el equipo del jefe comunal.

Diario RÍO NEGRO supo que se encontraba en Neuquén capital desde el miércoles para cumplir con una serie de compromisos con el gobernador Figueroa y otros funcionarios. Cuando se disponía a volver a la localidad cordillerana se descompensó, según relataron.