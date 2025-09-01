Presuntas coimas | El Gobierno hizo una denuncia en la Justicia Federal: aseguran que los audios son «una operación de inteligencia ilegal»

Manuel Adorni confirmó que se eliminó uno de los feriados para los estatales. Foto: archivo.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad, el Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia Federal las grabaciones realizadas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se trata de una «operación de inteligencia ilegal» que busca «desestabilizar el país».

Desde su cuenta de «X», el vocero presidencial informó que el Gobierno realizó, ante la Justicia Federal, una denuncia por las grabaciones de «conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios» en relación a los audios que se difundieron vinculan a la secretaria del Presidente con el presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además, aseguró que las conversaciones «fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo».

«No fue una filtración»: los dichos de Manuel Adorni sobre los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas en Discapacidad

El vocero presidencial no hizo referencia a Lule Menem y su vinculación con las presuntas coimas.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.



Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar… — Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

A través de «X» aseguró que los audios no fueron «una filtración», si no que fueron un «ataque ilegal, planificado y dirigido».