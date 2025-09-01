¿Sobreprecios en PAMI? Denuncian desde Río Negro la compra centralizada para lentes intraoculares

El cambio de metodología para la práctica de cirugías de cataratas a los jubilados con cobertura de la obra social PAMI motivó la denuncia pública de ATE Río Negro por presuntos sobreprecios e insumos de menor calidad.

La situación advertida por ATE también fue parte de un informe difundido anoche en el canal de noticias TN y replicado por el secretario general del sindicato de los estatales Rodolfo Aguiar.

Según señalaron, PAMI adjudicó la licitación 12/2025 para la compra centralizada de lentes intraoculares para la cirugía de cataratas con cinco proveedores por un total de 80.730.354.421 pesos y por un plazo de doce meses.

Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, puntualizó a Diario RÍO NEGRO que “hasta julio PAMI pagaba contra factura a los oftalmólogos que realizaban las prestaciones y a partir de agosto se centralizaron las compras y los valores van entre cuatro y seis veces más de lo que se abonaba”.

Aguiar señaló que la denuncia surge desde el gremio en Río Negro, que ya realizó otras demandas públicas por funcionamiento irregular en PAMI por la presunta utilización política desde La Libertad Avanza y la falta de cobertura para los 100.000 afiliados de la provincia.

Indicó que además de los presuntos sobreprecios que abonaría cada lente entre 150.000 y 230.000 pesos cuando antes costaba un promedio de 35.000 pesos, hay denuncias de afiliados por problemas posteriores a la cirugía porque “se trata de insumos de menor calidad” y también de oftalmólogos de todo el país.

La licitación nacional está fechada el 10 de julio y fue firmada por el subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Carlos Zamparolo, y adjudica como proveedores de distintos lotes, clasificados por zonas, a las empresas Implantec S.A, MSZ SRL, Centro Óptico Casin S.A, Visión Médica 2000 S.A y VSA Alta Complejidad S.A.

Según consta en la resolución 1560/2025 del PAMI, el proceso licitatorio pasó por una comisión evaluadora que consideró que las firmas a las que finalmente se le adjudicó la compra “cumplen con las especificaciones” del pliego licitatorio.

“Pedimos que se investigue los sobreprecios y también que se realice una auditoría porque se conoció que también PAMI tenía contratos con la droguería Suizo Argentina que es la denunciada por el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad”, dijo Aguiar.

También el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, replicó en su cuenta de X la denuncia y afirmó que “quintuplicaron los precios comprando lentes intraoculares por 80.000 millones de pesos”. Habló directamente de “la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas”.

“El bochorno es mayúsculo a partir que en provincias como la mía, Río Negro, por estas horas los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la Campaña Visión. Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta”, denunció públicamente el dirigente.

En Río Negro, el titular de PAMI es uan Ignacio Viñals, que asumió en mayo de 2024 en medio de un conflicto con el anterior ejecutivo.