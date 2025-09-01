Weretilneck sobre presuntas coimas en ANDIS: “Esperamos una respuesta clara del gobierno”

El gobernador Alberto Weretilneck participó este lunes del aniversario de Roca y habló del caso de las coimas. Foto: Alejandro Carnevale

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a la causa de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exigió “respuesta clara y contundente” del gobierno de Javier Milei.

El mandatario no escapó al debate cuando fue consultado por Diario RÍO NEGRO respecto de la filtración de audios del extitular del organismo de discapacidad, Diego Spagnuolo, que se investiga en la Justicia por el cobro de presuntas coimas por parte de funcionarios nacionales.

“Estamos esperando aún la respuesta clara y contundente por parte del gobierno nacional sobre lo que ha dicho el exsecretario de Discapacidad del país”, dijo el gobernador al ser consultado en el acto aniversario de Roca.

Weretilneck acotó: “Estamos ante una persona que dice, que manifiesta y que no desmintió que había sobreprecios y actos indebidos y coimas con la Agencia de Discapacidad y hoy la única respuesta que ha dado el Gobierno es que ese funcionario que reconoció eso, se fue”.

El rionegrino dijo que es “muy importante que el Gobierno dé señales claras y concretas, y fundamentalmente que se ponga a disposición de la Justicia”.

Se remitió a que no ocurrió lo mismo con los laboratorios “que no permitían el libre acceso e irrestricto de lo que la Justicia estaba necesitando”.

La postura del gobernador marca cierta distancia de lo ocurrido en la última semana en la Cámara de Diputados donde el representante del partido provincial, Agustín Domingo, se retiró de la comisión encargada de investigar al presidente Milei por el caso de la criptomoneda Libra donde se pretendía designar autoridades. Ese hecho puntual fue denunciado el fin de semana por el peronismo rionegrino que habló de “encubrimiento” de JSRN.