Presupuesto 2025: la oposición rechazó la prórroga y acusó al Gobierno de arbitrariedad fiscal

La reciente prórroga por decreto del Presupuesto 2025, extendiendo el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo, desató un fuerte rechazo entre los diputados opositores. La decisión del Gobierno se produce tras el fracaso de las negociaciones con los bloques dialoguistas para sancionar la ley de leyes.

El principal argumento del oficialismo para justificar la prórroga se centra en el fracaso de la oposición en aceptar la política de déficit cero.

Según José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, «Por Decreto 1131/2024, el presidente Milei acaba de prorrogar por segunda vez el Presupuesto 2023. Habrá nueva ley cuando la política acepte 3 cosas al mismo tiempo: déficit cero con baja de gasto público y sin suba de impuestos«, señaló.

El Gobierno prorrogó el presupuesto de 2025: la reacción de la oposición

Sin embargo, los diputados opositores no tardaron en expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno. Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, manifestó que esta medida pone de manifiesto el deseo del presidente Javier Milei de no contar con una ley de presupuesto aprobada por el Congreso, lo que le otorga «total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas».

«Cuesta recordar en la historia económica reciente una situación en la que dos años seguidos no haya habido ley de presupuesto y se reconduzca el presupuesto anterior«, agregó el legislador santafesino, en su cuenta de X.

Margarita Stolbizer, diputada de Innovación Federal, también criticó enérgicamente la prórroga, acusando al Gobierno de tomar «el gustito» de gastar sin control. «Alertamos que Milei hacía caer sesiones y trababa acuerdos para que no se aprobara el presupuesto y poder gastar en lo que él quisiera, como un pequeño monarca», afirmó, y agregó que por primera vez en democracia, Argentina no tiene presupuesto votado por el Congreso por segundo año consecutivo. «Una vergüenza», subrayó.

Desde la UCR, Fabio Quetlas expresó preocupación por la falta de tratamiento del Presupuesto 2025, calificando la maniobra como «peligrosa». «En ningún escenario económico futuro la discreción es mejor que la institucionalidad», destacó, al tiempo que se cuestionó sobre cómo el Gobierno controlará los gastos y cuáles son sus prioridades reales.

El Gobierno prorrogó el presupuesto de 2025: las críticas desde el PRO

El PRO también mostró su desacuerdo con la prórroga, aunque con un tono menos confrontativo que el de la UCR y los bloques de Innovación Federal y Unión por la Patria. La diputada Florencia De Sensi, cercana a Cristian Ritondo, expresó que «tener presupuesto es fundamental para generar credibilidad ante el mundo. Nunca es bueno continuar con algo hecho por el kirchnerismo».

Detalles del Presupuesto 2025 y el fracaso del debate

El Presupuesto 2025 impulsado por el Gobierno, estimaba un gasto total de 117,6 billones de pesos, con ingresos totales de 115,2 billones, lo que representaba un déficit financiero de 2,3 billones.

Además, el proyecto contemplaba una inflación anual del 18,3 por ciento, un crecimiento del PBI del 5 por ciento y un dólar proyectado a 1207 pesos. Sin embargo, el Gobierno suspendió el debate del presupuesto en la Cámara de Diputados el 19 de noviembre, tras fracasar las negociaciones con los mandatarios de Juntos por el Cambio, Innovación Federal, Encuentro Federal y los bloques dialoguistas, que son los que podrían haber aprobado el presupuesto.

En ese contexto, Espert insistió en que la voluntad tanto de la comisión como del Poder Ejecutivo es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios y avanzar en la sanción del presupuesto 2025. No obstante, el fracaso de las negociaciones y la falta de acuerdo llevaron al Gobierno a optar por la prórroga del presupuesto de 2023.

Implicaciones de la prórroga del presupuesto

Uno de los principales puntos de conflicto durante el debate fue el reclamo de las provincias por mayores recursos por coparticipación, obras públicas y financiamiento de las cajas previsionales.

Desde el Gobierno, se argumentó que las provincias estaban pidiendo un total de 3.700 millones de dólares, pero que no había recursos disponibles para satisfacer tales demandas. «Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada», expresó un vocero oficial.

El proyecto de presupuesto también incluía una cláusula que establecía una nueva regla fiscal para preservar el equilibrio financiero en todo el Sector Público Nacional (SPN). Según esta regla, cualquier recorte en los ingresos previstos debía ser compensado con una reducción en los gastos que no están sujetos a un mínimo legal.

Además, se planteaba una presión tributaria total que subiría 0,55 puntos porcentuales respecto al 2024, con un aumento de impuestos a las ganancias, combustibles, Monotributo y contribuciones a la seguridad social.

Con información de Noticias Argentinas