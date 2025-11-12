Presupuesto 2026: la prueba del Gobierno para negociar las reformas con las provincias

El Gobierno tomó una postura fija con los títulos de las reformas y del Presupuesto 2026 que impulsa como base para negociar un acuerdo tanto político como legislativo. Los debates son punto clave de rumbo en la etapa post-elecciones.

Los gobernadores en contacto con Diego Santilli mostraron una postura cautelosa y lejos del foco de opiniones. Los mandatarios evitaron declaraciones que puedan tener algún recorte marcado o cuestionamiento que desequilibre los tratados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri manifestó su reclamo ante el gran recorte de coparticipación decretado por el Kirchnerismo, concretamente en el Gobierno de Alberto Fernández. Destacó que las negociaciones estaban en buen camino pero que desde hace meses se encuentran detenidas. También aludió a que en el contexto posterior a las elecciones se necesita de acuerdos para avanzar en los ámbitos legislativos.

Presupuesto 2026: la postura de La Ciudad de Buenos Aires y el resto de Provincias

Ante el arribo de un nuevo año y con nuevas planificaciones políticas y dirigenciales, tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como las distintas provincias del País mantienen algunos mandados y requisitos a la hora de debatir sobre el presupuesto venidero del próximo año.

La posición de los voceros porteños se resumen en tres destacados: el primer inciso es saldar la deuda de esta etapa dirigencial. Lo segundo es normalizar las transferencias de la Ciudad de Buenos Aires, y lo último es incluir las partidas necesarias en el Presupuesto 2026.

Si bien cada región mantienen distintos requisitos a realizar, algunas generales son los reclamos por las deudas de compensación de cajas de jubilación que no fueron transferidas. En esta posición varía según la provincia ya que, mientras algunas poseen acuerdos parciales, otros todavía se encuentran en disputa. También pidieron mayor apoyo a desarrollos específicos como la minería, energía y variadas necesidades de cada región.

Diego Santilli, el nuevo Ministro de Interior será el intermediario en los debates con los Gobernadores

El nuevo funcionario junto a Manuel Adorni recibieron a los jefes provinciales de Chubut, Catamarca, Córdoba y San Juan. Se espera que reciba la visita de demás mandatarios provinciales y que Santilli viaje a lo largo del país en el siguiente año.

En la primera reunión dialogaron sobre la necesidad de cada provincia, como las reformas en espera y la planificación de nuevos proyectos regionales. Ante este escenario, el oficialismo tiene que atender varios frentes y con el desafío de acelerar los plazos ante el recambio del Congreso. Sobre esto quedaron reducidas las especulaciones sobre un cambio en la presidencia de la Cámara. El marco político llevará el desafío sobre la relación con los socios y el deseo de armar un circuito con dialoguistas

Para el apartado del Gabinete, posterior a la salida de Guillermo Francos, se ratifica el peso de Karina Milei. Esta decisión todavía asume un lugar menos gravitante para Santiago Caputo, quien mantiene el manejo de áreas sensibles.