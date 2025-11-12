Santilli desembarca en Neuquén: se reunirá con Rolando Figueroa el próximo sábado

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá el próximo sábado 15 de noviembre con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El funcionario nacional desembarcará en la provincia como parte de una gira que realizará en el país.

La información fue confirmada a Diario RIO NEGRO por el gobierno provincial. Según se supo el encuentro será entre ambos, y en principio no está previsto que participen otros dirigentes.

El diario Ámbito Financiero publicó que este recorrido incluirá, además, una reunión hoy con Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos; mañana con el salteño Gustavo Sáenz y el viernes iría a Mendoza a ver a Alfredo Cornejo.

En la agenda por lo pronto no está prevista la visita de Santilli a Río Negro.

El próposito de la gira sería cosechar apoyos para aprobar en el Congreso el presupuesto 2026.

Ayer el presidente Javier Milei le tomó juramento al dirigente del PRO en un acto que se realizó en Casa Rosada.