El plan de Javier Milei para 2026: las proyecciones sobre el dólar y la inflación

El presidente Javier Milei dio a conocer los lineamientos de su plan económico para el próximo año a través de la presentación del Presupuesto 2026. El documento, enfocado en el equilibrio fiscal, proyecta una baja de la inflación y un tipo de cambio más estable. El Gobierno estima que la inflación se reducirá significativamente, cerrando 2025 en un 24,5% y llegando a un 10,1% en 2026. A su vez, se prevé una evolución del dólar oficial que se mantendrá por debajo de la variación de los precios, fortaleciendo la moneda local.

Las proyecciones del Gobierno indican que el dólar oficial finalizará 2025 en $1.325 y se ubicará en $1.423 para diciembre de 2026. Si bien estas cifras muestran una moderación en el tipo de cambio, los valores difieren de las estimaciones del mercado, que prevén un dólar más alto.

Analistas consultados por el Banco Central estimaron un tipo de cambio de $1.441 para agosto y de $1.604 para el mismo mes de 2026. La cotización del dólar en el mercado mayorista se ubica en $1.460, mientras que el minorista se sitúa en $1.480.

En cuanto a la actividad económica, el gobierno anticipa un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,5% durante 2025. El documento también sostiene que en 2026 se alcanzará el equilibrio fiscal, con un superávit primario del 1,5% y un saldo total positivo, lo que permitirá dejar de recurrir al financiamiento del Banco Central.

Presupuesto 2026: gasto social y crecimiento económico

El plan presupuestario contempla un aumento en partidas destinadas al área de Capital Humano. Las jubilaciones y pensiones por discapacidad recibirán un incremento real del 5%, mientras que los fondos para salud y educación se verán aumentados en un 17% y 8% respectivamente.

En particular, el gobierno de Milei anunció que destinará 4,8 billones de pesos adicionales a las universidades nacionales, garantizando así su financiamiento.

Según el mensaje presidencial, la combinación de estabilidad monetaria y equilibrio fiscal permitirá un crecimiento económico sostenido del 5% anual a partir de 2026. Con la adición de reformas estructurales, se estima que el potencial de expansión podría llegar incluso a un 7% o 8%.

El Gobierno confía en que estas políticas impulsarán una recuperación gradual del consumo y la inversión privados, impulsando la demanda interna después de la caída de 2024.

Presuntas coimas en Discapacidad: qué dijo el Gobierno de Javier Milei

El escándalo sobre las presuntas coimas en Discapacidad sigue salpicando al Gobierno de Javier Milei. Tras la presentación del Presupuesto 2026, el que salió a hablar fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. Descartó la veracidad de los audios filtrados en los que el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, confesaba un circuito de pedido de coimas de parte del Ejecutivo, y reafirmó en el cargo a los funcionarios involucrados.

“El Presidente ha dejado trascender que todos los funcionarios del Gobierno están confirmados y ratificados. No sólo públicamente, sino en privado también”, destacó en la conferencia de prensa semanal.

En la misma línea, afirmó: “El que efectivamente elige a los funcionarios, al menos los de primera línea, es el Presidente de la Nación. Luego, a los de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios, de acuerdo a la capacidad de ellos o a cómo ellos se sientan cómodos con las personas trabajando”

“Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del Presidente desde dentro del Gobierno, porque las decisiones del presidente se respetan”, sostuvo luego de que militantes de militantes de Las Fuerzas del Cielo cuestionaran a los armadores Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem.