Javier Milei en Paraguay: tras la CPAC, se reunió con Santiago Peña y llevará su discurso al Congreso

El presidente Javier Milei mantuvo este mediodía un encuentro bilateral con su par de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de López, la sede de Gobierno ubicada en la capital. La reunión se concretó tras la disertación del mandatario argentino en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que este año se celebra en Asunción.

El intercambio incluyó un almuerzo en el que también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrante de la reducida comitiva que acompaña al jefe de Estado en su viaje exprés.

Karina Milei, integrante de la reducida comitiva que acompaña al jefe de Estado en su viaje exprés. Foto: gentileza.

La sintonía entre Milei y Peña ya es conocida. El paraguayo fue el primer presidente latinoamericano en viajar oficialmente a Buenos Aires para reunirse con el libertario apenas días después de su asunción. Desde entonces, los contactos entre ambos se repiten con frecuencia, reforzando la afinidad ideológica que comparten.

Durante su discurso en la CPAC, Milei elogió el modelo económico paraguayo y lo definió como «un ejemplo de lo que hay que hacer». El mandatario destacó que, gracias a las políticas de apertura y baja presión impositiva, Paraguay «ha logrado desterrar la inflación» y potenciar su industria mediante el régimen de maquila, que «incrementó exportaciones y generó empleo genuino».

Los presidentes analizaron el futuro del Mercosur y Milei sumará una exposición en el FEIP sobre innovación y desarrollo

La agenda bilateral incluyó un análisis sobre la situación del Mercosur y los desafíos de integración regional. Según trascendió, Milei también participará esta tarde del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), donde disertará sobre «Tecnología y Crecimiento».

Para el miércoles, está previsto que el presidente argentino se dirija al Congreso paraguayo, a las 10.15, en el marco de una sesión de honor convocada especialmente por su visita de Estado.

