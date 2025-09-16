Karina Milei dejó sin efecto la cautelar sobre la difusión de los audios que la vinculan a las presuntas coimas en Andis

Tras la presentación del Presupuesto 2026 del Gobierno de Javier Milei, hubo avances en la causa que investiga las presuntas coimas en Discapacidad. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, presentó este martes un escrito para dejar sin efecto la medida cautelar, solicitada por ella misma, que impedía la difusión de los audios que la vinculan al escándalo en Andis. Asegura que «no afecta a su intimidad, ni a la Seguridad Nacional».

Según detalla el escrito presentado por el abogado de Karina Milei, los audios filtrados «fueron audios obtenidos de manera ilegal, que apuntan a la desinformación, campaña malintencionada hacia la opinión pública».

Sin embargo, se «desiste de la cautelar porque no afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar«, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

Los detalles del escrito en el que Karina Milei desistió de la prohibición de la difusión de los audios que la vinculan con el escándalo en Andis

La solicitud fue presentada por Jorge Fontevecchia, presidente del Directorio de NetTV S.A., como parte de un recurso de revocatoria.

Mediante un escrito de siete páginas, revelado por Clarín, Karina Milei decidió desistir de la acción legal que había iniciado y pidió que todo el proceso fuera anulado y archivado. En primer lugar, la secretaria General de la Presidencia, entiende que Fontevecchia «no ha logrado acreditar, ni siquiera mínimamente, que haya tenido un gravamen concreto con la medida dictada», en referencia a la medida cautelar que rigió e impidió la divulgación de los audios que involucraban a Karina Milei.

Explicó que retira su demanda y la cautelar, pidiendo que esta «sea levantada y se archiven las actuaciones».

El abogado Santiago Viola informó que el Estado Nacional presentó una denuncia penal con pruebas sólidas para investigar el origen de los audios. Por ello, la defensa de Milei decidió retirar su demanda inicial y la medida cautelar, argumentando que continuar con su reclamo podría interferir en esa nueva investigación criminal.