Presupuesto para el Senado: el Gobierno trabaja en la readecuación de los fondos luego del reclamo de Victoria Villarruel

Los fondos del Senado subió la tensión entre Victoria Villarruel y Javier Milei. Foto: Cámara de Senadores de la Nación.

La relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Javier Milei no es buena. La titular de la Cámara alta reclamó públicamente por la falta de fondos en el Senado. Ahora se supo que desde el Gobierno nacional trabajarán en la readecuación de las partidas para que pueda funcionar correctamente.

El Presupuesto proyectado para 2026 registra una clara diferencia de $33.628 millones a favor de Diputados, al comparar ambas cámaras, según indicó Infobae.

Cruces por los fondos del Senado: «Fue un error», aseguraron

Un punto llamativo en la previsión diseñada por el Ministerio de Economía fue el ítem 0 en concepto de Bienes de Uso. Desde el Ejecutivo anticipó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reordenará partidas y se aumentará las partidas.

“Fue un error, pero ella se agarra de eso y quiere más plata. Administra mal y se aprovecha. Gasta más plata en pasajes que los diputados, entre otros puntos”, dijo una fuente de Casa Rosada citada por el medio de Buenos Aires, al ser consultada por el reclamo de Villarruel.

Y agregó: “Fue un error, no fue de mala fe. Eso se va a reasignar en enero, ya se está trabajando. Hace alarde de que el Senado está ordenado y la realidad es que en pasajes gastan casi el doble de Diputados».

También sostuvo que «la readecuación de este año para el Senado fue casi del 20% y para diputados del 14%. Es mentira que le dan más plata a Menem como repite”.

Victoria Villarruel: “En rojo», reclamó sobre los fondos para el Senado

Villarruel hizo público el malestar con Javier Milei este fin de año por la falta de fondos en la Cámara de Senadores. Asimismo, envió guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, cuestionó luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso.

En la misma línea, precisó: “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”.

Asimismo, la titular del Senado inauguró el Oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula” en las vísperas de la Nochebuena. Hubo una bendición a cargo del Monseñor Pedro Cannavó, en el tercer piso del Senado y estuvo presente el nuncio Apostólico Monseñor Miroslaw Adamczyk.

“Este será un espacio de recogimiento y fe para quienes transitan nuestra casa”, expresó la Vice en sus redes. El rezo no fue causal, se dio en medio de los cuestionamientos que profesa la Conferencia Episcopal al mandatario que evita recibirlos tras la solicitud formal de audiencia.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.