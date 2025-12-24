Nochebuena en Olivos: Javier Milei pasará una Navidad austera a la espera de la aprobación del Presupuesto 2026 en Senado

Javier Milei pasará la Navidad en la Quinta de Olivos, pero lejos del descanso festivo. Acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei, el mandatario vivirá una vigilia política: el viernes 26 se juega en el Senado la posibilidad de arrancar su segunda etapa de gobierno con un presupuesto aprobado, algo que se le viene negando al oficialismo desde hace meses.

A diferencia de sus predecesores, el líder libertario no celebrará la tradicional fiesta cristiana. Tras haber conmemorado Jánuca entre el 14 y el 22 de diciembre, Milei dedicará los días de Nochebuena y Navidad a seguir de cerca los teléfonos de sus principales operadores.

La orden desde Balcarce 50 fue clara: cerrar todos los acuerdos antes del miércoles. El Gobierno sabe que después del brindis es casi imposible contactar a los legisladores, por lo que el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa de bloque, Patricia Bullrich, apuraron los llamados a gobernadores y pares para blindar el número necesario.

El costo de la «Ley posible»

Para llegar a este viernes con chances de éxito, el oficialismo tuvo que recalcular. En una jugada de realismo político, el Gobierno aceptó retirar del proyecto original los puntos que generaban mayor fricción con la oposición dialoguista:

Universidades: Se dio marcha atrás con el recorte al financiamiento que amenazaba el ciclo lectivo.

Se dio marcha atrás con el recorte al financiamiento que amenazaba el ciclo lectivo. Discapacidad: Se eliminó la derogación de las leyes de emergencia en la materia.

Se eliminó la derogación de las leyes de emergencia en la materia. Acceso al Crédito: La sanción es vital no solo por el orden interno, sino para dar señales de previsibilidad ante los organismos internacionales de crédito.

La «Guardia» de Patricia Bullrich

La exministra de Seguridad se juega su primera gran batalla como conductora del bloque. Bullrich impartió una instrucción estricta a sus senadores: «El que se vaya a su provincia a pasar las fiestas, tiene que estar sentado en el recinto el viernes».

El clima en el Senado, sin embargo, no es del todo festivo. Existe un malestar latente, tanto en oficialistas como en opositores, por la falta de una actualización salarial para los legisladores dentro del Presupuesto. A esto se suma la advertencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tras inaugurar un oratorio en el Senado, alertó que las cuentas de la Cámara alta están «entrando en rojo» por la política de austeridad.

El último escollo antes del brindis definitivo es el sector más duro del peronismo, que amenaza con rechazar el artículo referido a la Educación Técnica y Ciencia.

Si el Senado modifica, aunque sea una coma del texto que llegó de Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara baja, un escenario de «pesadilla» legislativa que el Gobierno quiere evitar a toda costa para no empezar el 2026 sin hoja de ruta económica.