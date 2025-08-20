Guillermo Francos adelantó que el Gobierno «no podrá cumplir» con las leyes si se logran revertir los vetos de Javier Milei

El Jefe del Gabinete se adelantó a los resultados de la sesión en Diputados y dio su opinión. Foto: gentileza.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se adelantó a los posibles resultados de la sesión que esta programada para este miércoles en Diputados donde se debatirán los proyectos de los gobernadores y se buscará revertir los vetos de Javier Milei. En este sentido anticipó que en caso de que ocurra, el Gobierno «no podrá cumplir» las leyes ya que, asegura, no hay recursos para responder a las obligaciones.

Guillermo Francos en diálogo con Radio Mitre sostuvo la postura del presidente y argumentó que el Gobierno no cuenta con los recursos para poder cumplir con las leyes que establece aumento a jubilados y pensionados y declara emergencia en discapacidad.

El funcionario cuestionó la iniciativa de la oposición de querer insistir en dar marcha atrás con los vetos y remarcó que los proyectos carecen de dictamen de comisión, punto que los obliga a reunir dos tercios de los votos para su tratamiento en el recinto. «Creo que el veto que dictó el presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio», expresó Francos.

A su vez reiteró que la oposición apunta a una sanción «absolutamente política» con la mira puesta en las próximas elecciones y planteó: «Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar».

Francos advirtió que en caso de que se reviertan los vetos, no lo van a hacer cumplir «porque es una política central de este Gobierno no emitir y no tener déficit«. Argumentó que estas leyes aumentan el riesgo de regresar a un esquema económico caracterizado por la emisión sin respaldo y la inflación, es así que expresó: «Si no, volvemos a la etapa kirchnerista que todo se soluciona con dinero imaginario. Eso hace volver a la inflación. Y la gente no quiere más inflación. La gente quiere estabilidad, no quiere inflación».

Miércoles intenso en Diputados: ATN, combustibles y vetos de Javier Milei

En una nueva «mega sesión» de la Cámara de Diputados, la oposición busca dar marcha atrás con dos vetos presidenciales clave: el del aumento a los jubilados y el de la emergencia en discapacidad. Además, intentará avanzar con dos proyectos prioritarios para los gobernadores.

El objetivo principal de la oposición es lograr quórum para poder debatir dos temas fuertes, los principales de esta jornada junto con los vetos del presidente. Se trata de los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles.

os proyectos tienen asegurada la votación, pero no los dos tercios ante un eventual veto ya que, como parte de su estrategia para frenar la ofensiva, el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió con el grupo de mandatarios.

A esto se suma que Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron que en la sesión especial se trate los vetos jubilatorios y a la emergencia en discapacidad, una reforma al Régimen Penal Tributario y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.